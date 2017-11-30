أحلم بالمزيد لتنمية المجتمع ثقافياًً

هويدا الحسن

لقبتها جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة بـ«سيدة النجاح»، ومنحتها مدرسة المعالي النموذجية بالعين لقب «شمس الأدب»، حاصلة على العديد من الجوائز أبرزها جائزة فارسات العرب في مجال التعليم من الأمم المتحدة عام 2014، كذلك منحتها الأمم المتحدة وسام «إنسان فوق العادة» عام 2013، وفي العام نفسه، حصلت على جائزة المرأة العربية فئة المرأة الملهمة، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات الأخرى. إنها الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، صاحبة المبادرات الأدبية والتعليمية المتميزة، في حديثها لـ «الاتحاد الثقافي» تلقي الضوء على تجربتها في مجال العمل الثقافي والإبداعي.

* ارتبط اسمك بالعمل الثقافي، فما أن يُذكَر حتى تتبادر إلى الأذهان العديد من المبادرات الثقافية التي أطلقتها منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن، كيف تقيمين تجربتك في دعم الوسط الثقافي الإماراتي، خاصة فيما يخص دعم المواهب وتقديمها للساحة الثقافية؟

** قيمة المجتمع المعرفية ومكانته الثقافية يحصل عليها من خلال المبدعين والمفكرين الذين يظهرون من عمقه، وكيف يمكن للمجتمع أن يكون قادراً على اكتشاف طاقات أفراده الإبداعية ما لم يكن هناك محاولات في كسر قشرة السكون عن تلك الطاقات في أرواح الأجيال الناشئة، واكتشاف المواهب الكامنة فيهم وتنميتها، وتأهيلهم وتقديمهم للمجتمع ليكونوا عناصر فعالة في صناعة شخصيته الثقافية المرتكزة على قيمه ومورثاته القيمية والأخلاقية، ومنذ إنشاء مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، ونحن نهتم بالمواهب الشابة ونعمل على الكشف عن مواهبها الفكرية والإبداعية، وننمي فيهم روح القراءة والمعرفة، وكان لـ «مكتبة أجيال المستقبل»، التي كانت أول مكتبة للطفل في العين وتبعها تدشين المكتبة المتنقلة، الدور الكبير في طرح القراءة كنشاط أصيل في حياة الطفل يمارسه في أيام الإجازات حتى وصلنا من خلال طموحنا إلى جعل العلاقة ما بين الكتاب والطفل علاقة مستدامة وقوية، وقادرة على تكوين شخصية واعية، تتطلع إلى المعرفة، ولم نتوقف عند فكرة اكتشاف الموهبة بل كان لرعايتها دور كبير في الحفاظ على تنميتها وتطورها، فقدمنا الدعم للمواهب الشابة بطباعة ونشر أعمالهم ضمن خطط المؤسسات السنوية للنشر والطباعة من خلال مبادرة (نتاجات معرفية)، التي كنا حريصين فيها على أن يكون للمواهب الشابة الدور الأكبر في ذلك، وكنت أعمل وأنا كلي أمل في أن أنجح في التأثير بالإيجاب على الحياة الثقافية، وأن يكون لي دوري الإيجابي في دعم الوسط الثقافي الإماراتي، وما زلت أحمل في يقيني الكثير من الأحلام للمزيد من تنمية المجتمع الثقافي الإماراتي، وتقويته وتقديم المواهب وإثراء المكتبة الإماراتية بالمزيد من المبدعين والمفكرين والكتاب لرفع الرصيد الثقافي للمجتمع، مما يجعلنا نواكب رؤية الدولة في تحقيق «مئوية الإمارات 2071».

* حدّثينا عن «مجلس شما بنت محمد» للفكر والمعرفة؟