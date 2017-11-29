مهرجان الاتحاد يزين تل مرعب

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تستعد منطقة تل مرعب في ليوا لفعاليات مهرجان الاتحاد الذي ينظمه نادي ليوا الرياضي بعد غد «الجمعة»، وينتظر عشاق السرعة والإثارة يومين حافلين بالمتعة والتحدي خلال فعاليات المهرجان الشبابي في نسخته الثانية، والذي يضم بطولة الاستعراض الرملي التجريبي، فيما تنطلق السبت فعاليات الاستعراض الحر على حلبة تل مرعب.

ويهدف نادي ليوا من خلال تنظيم هذه الفعاليات إلى تأكيد الأهمية التي يوليها النادي لذكرى الاتحاد والمساهمة في احتفالات الوطن عبر تنظيم عدد من أهم الفعاليات الرياضية تستهدف فئة الشباب.

وأكد حمدان المزروعي مدير نادي ليوا «أن الإقبال الشبابي والحضور المتوقع سيكون كبيراً، خاصة أن كلتا الفئتين تجدان حضوراً ورغبة كبيرة من الشباب للمشاركة والاستمتاع بالمغامرة، وسيكون هناك حضور كبير جداً وإقبال من كل المشاركين، ليس من الإمارات فقط وإنما من مختلف أنحاء دول الخليج، حيث نجد أن المحترفين والمغامرين يقبلون من كل صوب لخوض منافسات تل مرعب، ويكفي أن نسمع اسم تل مرعب في أي منافسة حتى نرى التنافس الكبير في المشاركة والحضور».

وشدد عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا على أن إقامة المهرجان والاحتفال باليوم الوطني هو التزام وواجب وطني، وأكد أن مهرجان الاتحاد في نسخته الثانية يحمل الكثير من التحديات خاصة أن التفوق والنجاح يجب أن يكون حاضراً في النسخة الثانية.

وقال: «إقامة المهرجان هو إضافة نقوم بها للمشاركة في الاحتفالات باليوم الوطني، ودون شك المهرجان في طريقة لكي يكون أيضاً عيداً سنوياً واحتفالية تقام في كل عام، وسنقوم في كل تجربة بإضافة الأفكار الجديدة والتحديات التي تضمن لنا تألق المهرجان وبقاءه في الصورة المطلوبة والمثالية عاماً بعد آخر».

على هامش المهرجان، قام نادي ليوا بتوفير مرافق متميزة لخدمة الجمهور الذي سيحضر لمتابعة فعاليات التحدي على مدار اليومين، حيث وفر منصات للمشاهدة والمتابعة بخدمات راقية في موقع المنافسات، بالإضافة إلى توفير مخيمات للمبيت في موقع الحدث، والتي بدأت فعلياً استقبال الجماهير في مكان المنافسة، كما وفر النادي المطاعم والمقاهي المتنوعة لتقدم خدماتها للجمهور، بالإضافة إلى مرافق عامة مختلفة في موقع المهرجان لتلبية كل مستلزمات وراحة الجمهور طيلة فترة المهرجان وقبله وبعده أيضاً.

من ناحية أخرى، أعلن نادي ليوا عن فتح باب التسجيل في المنافسة عبر تطبيقه الخاص على مختلف أنواع الهواتف الذكية، ما سيوفر الكثير من الوقت للمتسابقين والمشاركين، وأيضاً يقدم لهم سهولة أكبر في القيام بالتسجيل في مختلف الفعاليات التي ينظمها النادي وبطولاته المتعددة، وقام النادي بخطوات كبيرة وواثقة في مجال التقدم الإلكتروني ومواكبة التطور من خلال استخدام أفضل التقنيات والوسائل وتسخيرها لخدمة أهدافه.

ومن المقرر، أن تقوم اللجنة المنظمة للمنافسات بإغلاق باب التسجيل الإلكتروني صباح انطلاق المنافسات، حيث سيتم استقبال بقية الطلبات بشكل يدوي من قبل لجان النادي في منطقة السباق، ووصل عدد المسجلين في المنافسات إلى أكثر من مائة طلب تتوزع على مختلف المنافسات التي ستنطلق خلال اليومين القادمين في منطقة تل مرعب، الجدير بالذكر أن خدمة التسجيل الإلكتروني فتحت آفاقاً جديدة للمنافسة لكل الراغبين في المشاركة خاصة المتسابقين والمحترفين القادمين من دول الخليج.