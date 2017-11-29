اكتمال الاستعدادات لسباق مراسي دبي للدراجات

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة المنظمة لاحتفالية سباق اليوم الوطني للدراجات «مراسي من دبي» اجتماعا بحضور أسامة الشعفار رئيس الاتحاد، وينطلق السباق الجمعة المقبل.

وتم خلال الاجتماع الوقوف على آخر الترتيبات التنظيمية لإقامة الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع دبي للعقارات، ويحمل السباق اسم مراسي دبي وخصص لكافة الفئات لمسافة 46 كم، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية والتراثية للجماهير والأطفال، بمشاركة أكثر من 300 متسابق.

وتقام الاحتفالية في منطقة مراسي دبي بيزنس باي، وتبدأ السادسة صباحا بعرض لفرقة اليوله، يعقبه انطلاق سباق الأندية، ثم ينطلق تباعاً الهواة رجال، ثم الهواة المواطنون، وأخيراً السيدات، وتبلغ مسافة السباق 46 كم، ومن المنتظر استقبال 3000 من الجماهير في منطقة الاحتفالات، نظراً لحرص الجميع على المشاركة للتعبير عن حبهم واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية وعقب انتهاء السباق بالتاسعة صباحاً يتم افتتاح القرية التراثية، وانطلاق أنشطة وسباقات الأطفال، وتختتم الاحتفالية بتتويج الفائزين.