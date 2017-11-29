أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تحتفل باليوم الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

جددت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية التزامها بتمكين المرأة في المجال الرياضي، وتوفير كافة السبل والوسائل التي تسهل تطويرها وصقل مهاراتها ومشاركتها في الأحداث المحلية والدولية، لترفع اسم الإمارات وعلمها عالياً، ولتكون جديرة بالثقة التي تمنحها إياها قيادتنا الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» التي تعد الداعم الأول للمرأة في كافة المجالات.

ولتكون أيضاً ثمرة نجاح للجهود التي توليها الأكاديمية لرياضة المرأة بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات جاء ذلك، في الاحتفال السنوي باليوم الوطني في منتجع الفرسان، حيث نظمت الأكاديمية مباريات كرة قدم ودية بالقبة الخاصة بالأكاديمية في نادي الفرسان، بمشاركة 5 فرق، كما تتنافس اللاعبات فردياً على لقب الأفضل في أجواء حماسية.وتسعى أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالإضافة إلى أجندة فعالياتها الدولية إلى إقامة مثل هذه المنافسات الودية البسيطة التي من شأنها أن تنشر ثقافة الرياضة بين سيدات المجتمع، وتضمن استمتاعهن بممارسة الرياضة بمختلف أنواعها لتصبح سلوكاً يلجأن إليه في أوقات الفراغ.