«أدنوك أ» يفوز بلقب الرجال ودولفين بطل السيدات

أبوظبي (الاتحاد)
أسدل الستار أمس على بطولة اليوم الوطني للرماية بنسختها السابعة، التي أقيمت على مدى أسبوعين، بمشاركة مميزة من فرق المؤسسات والهيئات الحكومية، تحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي وبتنظيم شركة رماية الدولية، بالتعاون مع شركة توازن القابضة ونادي كراكال.
وتوج فريق «أدنوك أ» بطلاً لفئة الرجال وحاز على الميداليات الذهبية، وحصل على الفضية فريق «أمروك أ»، فيما حاز على الميداليات البرونزية فريق دائرة القضاء أ. وفي فئة السيدات توج فريق شركة دولفين للطاقة المحدودة باللقب، وذهبت الميداليات الفضية لفريق أبوظبي للإعلام صاحب المركز الثاني، فيما حل بالمركز الثالث فريق الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، وحصلت على أفضل رامية في البطولة مريم البلوشي من فريق الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، فيما حاز على جائزة أفضل رامٍ في البطولة سلطان المنصوري من أبوظبي للإعلام. شهد الحفل الختامي الدكتور سعيد عبدالله الغفلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، وعبدالله ناصر الجعبري رئيس مجلس إدارة شركة رماية الدولية، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية الراعية للحدث، وممثلي وسائل الإعلام.
|
|