ميرزا يفوز بفضية الفردي ضد الساعة

محمود شلبي (شرم الشيخ)

حقق يوسف ميرزا، نجم منتخبنا للدراجات، الميدالية الفضية في سباق الفردي ضد الساعة للكبار الذي أقيم صباح أمس في شرم الشيخ، في إطار اليوم الرابع من البطولة العربية للطريق «شهداء العريش»، وحقق زمناً قدره 58 دقيقة و33 ثانية، بعد منافسة قوية مع النجم الجزائري لعقاب عز الدين الذي فاز بالميدالية الذهبية، أما المركز الثالث فقد حصل عليه العراقي علي عبد الخضر طعين.

وحققت لاعبة منتخب مصر الموهوبة ابتسام زايد الميدالية الذهبية الثالثة للدراجة المصرية، بعد فوزها بالمركز الأول في سباق الفردي ضد الساعة للإناث، وجاءت الجزائرية عائشة طيهار في المركز الثاني، فيما جاءت المتسابقة الكويتية نورة العميري ثالثة.

ويختتم منتخبنا للناشئين مشواره في البطولة بالمشاركة في سباق الفردي العام الذي ينطلق في التاسعة صباح اليوم لمسافة 54 كم، ويسعى نجوم المستقبل في المنتخب، الذي يضم عمر سليم وأحمد علي سيف وحارب محمد الصباغ وراشد المنصوري وعلي حميد الصباغ وعمر عبد الرزاق، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في السباق، وترك بصمة في البطولة على الرغم من عدم إعدادهم بالشكل المطلوب بالمقارنة بمنتخبات الجزائر والمغرب ومصر وبقية المنتخبات المشاركة، كما يقام اليوم أيضاً سباق الفردي العام لفئة الشباب لمسافة 128 كم، وينطلق عقب انتهاء سباق الناشئين.