ميرزا يفوز بفضية الفردي ضد الساعة

محمود شلبي (شرم الشيخ)
حقق يوسف ميرزا، نجم منتخبنا للدراجات، الميدالية الفضية في سباق الفردي ضد الساعة للكبار الذي أقيم صباح أمس في شرم الشيخ، في إطار اليوم الرابع من البطولة العربية للطريق «شهداء العريش»، وحقق زمناً قدره 58 دقيقة و33 ثانية، بعد منافسة قوية مع النجم الجزائري لعقاب عز الدين الذي فاز بالميدالية الذهبية، أما المركز الثالث فقد حصل عليه العراقي علي عبد الخضر طعين.
وحققت لاعبة منتخب مصر الموهوبة ابتسام زايد الميدالية الذهبية الثالثة للدراجة المصرية، بعد فوزها بالمركز الأول في سباق الفردي ضد الساعة للإناث، وجاءت الجزائرية عائشة طيهار في المركز الثاني، فيما جاءت المتسابقة الكويتية نورة العميري ثالثة.
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