«فيكتوري 33» جديد مونديال «إكس كات» في دبي

دبي (الاتحاد)

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أعلنت ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬تيم ‬المشاركة ‬بزورق ‬جديد ‬ثانٍ ‬في ‬منافسات ‬بطولة ‬العالم ‬للزوارق ‬السريعة «‬إكس ‬كات» ‬التي ‬تدخل ‬مراحلها ‬الحاسمة ‬يومي ‬الجمعة ‬والسبت ‬المقبلين ‬مع ‬انطلاق ‬فعاليات ‬جائزة ‬دبي، الجولة ‬الرابعة ‬والختامية، ‬في ‬الميناء ‬السياحي ‬بمحاذاة ‬هلال ‬نخلة ‬جميرا ‬الغربي.

وكشف‎ ‬حريز ‬المر ‬محمد ‬بن ‬حريز ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬تيم ‬من ‬مقر ‬المؤسسة ‬في ‬جبل ‬علي ‬عن ‬مشاركة ‬الزورق ‬الجديد، ‬الذي ‬سيحمل ‬الرقم ‬33 ‬في ‬المنافسات ‬المرتقبة ‬ليكون ‬جنباً ‬إلى ‬جنب ‬حامل ‬اللقب ‬زورق ‬فيكتوري ‬3 ‬الذي ‬يحتل ‬حالياً ‬المركز ‬الثاني ‬في ‬الترتيب ‬العام ‬برصيد ‬137 ‬نقطة ‬ويتطلع ‬إلى ‬اللقب ‬بكل ‬قوة.

وقدم‎ ‬حريز ‬المر ‬محمد ‬بن ‬حريز ‬طاقم ‬الزورق ‬الجديد ‬فيكتوري ‬33 الذي ‬يضم ‬بطلنا ‬العالمي أحمد ‬الهاملي ‬وزميله ‬المتسابق ‬الأميركي ‬جاري ‬بالووج، ‬اللذين ‬من ‬المتوقع ‬أن ‬يشكلا ‬معاً ‬ثنائياً ‬متميزاً ‬إلى ‬جانب ‬كونهما ‬إضافة ‬حقيقية ‬للمنافسة ‬نظراً ‬للمستوى ‬الفني ‬الذي ‬أظهراه ‬من ‬قبل ‬في ‬المشاركات ‬المتعددة ‬التي ‬خاضاها ‬في ‬البطولات ‬العالمية.

وأوضح‎ ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬تيم ‬أن ‬وجود ‬الزورق ‬فيكتوري ‬33 ‬إلى ‬جانب ‬الزورق ‬فيكتوري ‬3 ‬بقيادة ‬الثنائي ‬سالم ‬علي ‬العديدي ‬وعيسى ‬آل ‬علي ‬يدل ‬على ‬استمرار ‬تميز ‬المؤسسة ‬التي ‬اعتادت ‬الوجود ‬في ‬مثل ‬هذه ‬الأحداث ‬بأكثر ‬من ‬زورق ‬منافس.

وأضاف‎ ‬أن ‬وجود ‬زورق ‬آخر ‬للمؤسسة ‬يعزز ‬من ‬قدرات ‬المؤسسة ‬في ‬التصنيع، ‬إذ ‬أن ‬كل ‬الزوارق ‬المشاركة ‬في ‬البطولة ‬العالمية، ‬التي ‬ظهرت ‬في ‬الجولات ‬الثلاث ‬الأولى، ‬التي ‬أقيمت ‬في ‬جمهورية ‬الصين ‬الشعبية ‬خرجت ‬وصنعت ‬داخل ‬جدران ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬تيم ‬والحمد ‬لله ‬أثبتت ‬جدارة ‬وصلابة ‬لم ‬يسبق ‬لها ‬مثيل، ‬مما ‬يجعل ‬ماركة (‬فيكتوري) ‬هي ‬الأفضل ‬عالمياً ‬في ‬تصنيع ‬الزوارق ‬السريعة.

وأشار‎ ‬إلى ‬أن ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬تيم ‬قامت ‬بتصميم ‬الزورق ‬الجديد ‬حسب ‬المعايير ‬الجديدة ‬والمواصفات ‬الفنية ‬التي ‬وضعتها ‬اللجنة ‬الفنية ‬في ‬الاتحاد ‬الدولي ‬للزوارق ‬السريعة ‬-يو ‬أي ‬إم- ‬التي ‬تتعلق ‬بالأمن ‬والسلامة ‬وتوفير ‬أقصى ‬درجات ‬الأمان ‬للأطقم ‬داخل ‬قمرات ‬القيادة ‬لذلك ‬يتخذ ‬الزورق ‬الجديد ‬شكلاً ‬مميزاً.

وأشاد‎ ‬حريز ‬المر ‬محمد ‬بن ‬حريز ‬بالمستوى ‬الفني ‬للمتسابقين ‬الثنائي ‬أحمد ‬الهاملي ‬وزميله ‬الأميركي جاري ‬بالووج، ‬مبيناً ‬أنهما ‬يملكان ‬الخبرة ‬المطلوبة، ‬التي ‬اكتسباها ‬من ‬التجارب ‬المتعددة ‬المشاركات ‬الرياضية ‬البحرية ‬سباقات ‬بطولة ‬العالم ‬في ‬مختلف ‬الفئات ‬ومن ‬بينها ‬بطولة ‬العالم ‬للزوارق ‬السريعة ‬-إكس ‬كات- ‬التي ‬عرفت ‬مشاركات ‬سابقة ‬للنجمين.