«فيكتوري 33» جديد مونديال «إكس كات» في دبي

دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم المشاركة بزورق جديد ثانٍ في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» التي تدخل مراحلها الحاسمة يومي الجمعة والسبت المقبلين مع انطلاق فعاليات جائزة دبي، الجولة الرابعة والختامية، في الميناء السياحي بمحاذاة هلال نخلة جميرا الغربي.
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وقدم حريز المر محمد بن حريز طاقم الزورق الجديد فيكتوري 33 الذي يضم بطلنا العالمي أحمد الهاملي وزميله المتسابق الأميركي جاري بالووج، اللذين من المتوقع أن يشكلا معاً ثنائياً متميزاً إلى جانب كونهما إضافة حقيقية للمنافسة نظراً للمستوى الفني الذي أظهراه من قبل في المشاركات المتعددة التي خاضاها في البطولات العالمية.
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وأضاف أن وجود زورق آخر للمؤسسة يعزز من قدرات المؤسسة في التصنيع، إذ أن كل الزوارق المشاركة في البطولة العالمية، التي ظهرت في الجولات الثلاث الأولى، التي أقيمت في جمهورية الصين الشعبية خرجت وصنعت داخل جدران مؤسسة الفيكتوري تيم والحمد لله أثبتت جدارة وصلابة لم يسبق لها مثيل، مما يجعل ماركة (فيكتوري) هي الأفضل عالمياً في تصنيع الزوارق السريعة.
وأشار إلى أن مؤسسة الفيكتوري تيم قامت بتصميم الزورق الجديد حسب المعايير الجديدة والمواصفات الفنية التي وضعتها اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للزوارق السريعة -يو أي إم- التي تتعلق بالأمن والسلامة وتوفير أقصى درجات الأمان للأطقم داخل قمرات القيادة لذلك يتخذ الزورق الجديد شكلاً مميزاً.
وأشاد حريز المر محمد بن حريز بالمستوى الفني للمتسابقين الثنائي أحمد الهاملي وزميله الأميركي جاري بالووج، مبيناً أنهما يملكان الخبرة المطلوبة، التي اكتسباها من التجارب المتعددة المشاركات الرياضية البحرية سباقات بطولة العالم في مختلف الفئات ومن بينها بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- التي عرفت مشاركات سابقة للنجمين.