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برعاية محمد بن راشد

180 دراجاً في سباق سيح السلم للدراجات
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تاريخ النشر: الأربعاء 29 نوفمبر 2017

رضا سليم (دبي)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق سيح السلم للدراجات الهوائية، رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للنسخة الثانية من السباق الذي سيقام على 3 مراحل، السباق الأول 7 ديسمبر المقبل، على أن يقام الثاني 11 يناير، والسباق الثالث للمواطنين في فبراير، ورصدت له جوائز 3 ملايين درهم، وتعد شركة ميراس الراعي الرئيس للسباق للعام الثاني على التوالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمكتب زعبيل، وحضره الشيخ مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا المنظمة مدير البطولة، والأعضاء عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، وماجد عبدالرحمن البستكي، رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي النابلسي.

واستهل ماجد البستكي، المؤتمر، مقدماً الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه الدائم للرياضة داخل الدولة أو خارجها، وحرص سموه المستمر على أن تكون رياضتنا لها وقع مختلف على المستويين المحلي والعالمي، ولعل طواف دبي الدولي يؤكد مكانة دبي في استضافة الأحداث العالمية.

ووجّه الشيخ مروان بن حشر الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الدعم غير المحدود للرياضة بشكل عام وللنسخة الثانية للسباق بشكل خاص، وقال: «النسخة الجديدة ستقام من 3 سباقات، قيمة جوائز كل سباق مليون درهم، والسباق الأول لفئة المواطنين الهواة وسيتم تأهل 15 دراجاً لسباق النخبة الذي سيقام 11 يناير والذي سيشارك فيه 15 لاعباً من الأندية و15 لاعباً من الأجانب و15 لاعباً من الدراجين المعتزلين، ثم يقام السباق الثالث والأخير في فبراير».

وأشار إلى أن سباق المواطنين سيضم 22 دراجاً من النسخة الأولى طبقاً لترتيبهم و38 من المتأهلين للمشاركة في الموسم الجديد، وهناك تركيز كبير على فئة المواطنين باعتبارها الهدف الذي نسعى من أجله، ونتعامل مع السباق بفئتين، الأولى للفردي والثانية للفرق، على أن يضم كل فريق 3 دراجين، وهناك جوائز عينية للفرق المتصدرة، فيما ستكون الجوائز المالية للفردي، بمعدل مليون درهم في كل سباق. ... المزيد
     
 

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