بدر طبيب: ثقتي كبيرة في عودة الحصن قريباً

فيصل النقبي (دبا الحصن)

أكد بدر طبيب، مدرب دبا الحصن المكلف من قبل مجلس إدارة نادي دبا الحصن بقيادة الفريق الأول، أنه يقدر ثقة الإدارة به وبقدرته على قيادة الفريق لاستعادة مستوى الفريق في المسابقة بعد النتائج السلبية السابقة.

وقال بدر طبيب إنه وفور إعلامه بقرار التكليف أكد للإدارة أنه وافق على المهمة، بسبب أفضال النادي الكثيرة عليه منذ أن كان لاعباً بصفوف الفريق، مروراً بمراحله التدريبية المختلفة، لذلك فهو يعتبر ذلك أمراً واجباً، حيث سيعمل منذ الآن على إعادة الهيبة للفريق بالتعاون مع إدارة النادي واللاعبين والجماهير.

وأضاف: نحن في مرحلة صعبة ولا بد أن نتعامل مع الوضع الصعب بأن نفكر في كل مباراة على حدة، والعمل سيتواصل بقوة في كل النواحي من أجل هذه المهمة وإرجاع دبا الحصن لمكانته السابقة، وأنا ثقتي كبيرة بعودة الفريق من جديد لمستواه السابق.

وتابع: أتفهم غضب الجماهير على مستوى الفريق وتذيله لقائمة الترتيب في هذا الموسم، ومهمتنا الآن ستكون مشتركة مع الجميع من أجل أن نرجع الفريق لمستواه، وفي كل الأحوال فإن الفريق لن يستمر في الهبوط والكل سيتعاون من أجل أن نتجاوز هذه المحنة الصعبة.

وأضاف: اجتمعنا مع اللاعبين، ووعدونا بتقديم الأفضل في المباريات المقبلة، ولدينا فرصة للاستعداد الجيد للجولة المقبلة.