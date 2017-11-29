«تنفيذية الصالات» تضع «خريطة طريق» لتحقيق التطوير

أسامة أحمد (الشارقة)

وضعت اللجنة التنفيذية الجديدة لكرة الصالات برئاسة عبد الملك جاني في اجتماعها التنسيقي الأول مع ممثلي الأندية، مساء أمس الأول بقاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، والذي استمر لمدة ساعتين، خريطة طريق لتطوير اللعبة، حضر الاجتماع ممثلو 7 أندية الظفرة، النصر، اتحاد كلباء، دبا الحصن، خورفكان، البطايح، مليحة، فيما غاب شباب الأهلي - دبي والحمرية.

وتمثلت أبرز ملامح التطوير في المناشدة التي أطلقها عبد الملك جاني لاتحاد الكرة بإلزام أندية المحترفين بالمشاركة في دوري الصالات وإقامة المباريات على مدار يومين بدلاً من 3، وإقامة دورات للمدربين والحكام، وزيادة الدعم وإطلاق دوري للشباب بنظام التجمع، وإلزام الأندية بتواجد 3 لاعبين تحت 17 سنة مع الفريق الأول، وإقامة دوري للمؤسسات في الصيف، ومشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة اعتباراً من الموسم الجديد، واستمرار اللاعب الأجنبي بـ«الإجماع»، وتفعيل دور مراكز الناشئة من أجل إبراز الموهوبين.

وكان عبد الملك جاني قد تحدث في بداية الاجتماع عن أهمية دور الأندية الشريك الأصيل مع اللجنة التنفيذية الجديدة من أجل توفير عوامل النجاح للعبة، وبالتالي دفع مسيرتها إلى الأمام، مهنئاً القيادة الرشيدة باليوم الوطني الـ 46، وأعلن إسقاط جميع العقوبات على اللاعبين بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت صفحة ناصعة البياض مع الأندية من أجل العمل، وصولاً إلى آليات التطوير.