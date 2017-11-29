تين كات: نبحث عن «الثقة» للحاق بركب المنافسة

مصطفى الديب (أبوظبي)

أشار تين كات، مدرب الجزيرة، إلى أن نتائج الشارقة كانت جيدة في الفترة الأخيرة خاصة بعد تغيير المدرب وهو أمر يصعب من مهمة الجزيرة في لقاء اليوم، مؤكداً أن فريقه يسعى للفوز في واحدة من أهم المباريات وأصعبها، خاصة أن الفريق يعاني كثيراً أمام منافس الغد.

وأشار تين كات إلى أن «فخر أبوظبي» يسعى إلى مزيد من الثقة وأيضاً اللحاق بركب سباق القمة، مشدداً على أن الشارقة يتميز باللعب الجماعي، وهو أمر يجعل المهمة صعبة في مواجهته.

وعن غيابات الفريق يوم غدٍ قال: هناك غيابات عدة، حيث لا يزال مبارك بوصوفة يعاني من الإصابة وأيضاً سوف يغيب سيف خلفان في التدريبات وأيضاً يغيب سالم راشد بسبب الإيقاف.

ونفى تين كات أن يكون الحمل الزائد في التدريبات هو السبب وراء الإصابات، مؤكداً أن التدريبات تسير بشكل عادي للغاية، لكنه عاد ليؤكد أن الجزيرة يعاني من ظروف صعبة منذ بداية الموسم بسبب الغيابات المتكررة.

وأشار مدرب الجزيرة إلى أنه لا يريد اختلاق أعذار، لكن هذا هو الواقع الذي يعيشه حامل لقب دوري الخليج العربي، معرباً عن ثقته التامة في قدرة اللاعبين الشباب على تعويض الغيابات مهما كانت مهمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت مثل هذه الاختبارات الصعبة وتم التعامل معها بشكل جيد للغاية، خصوصاً من اللاعبين الصغار الذين أثبتوا كفاءة عالية للغاية.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته اليوم استعداداً للقاء غدٍ، ثم يتوجه للمبيت في الشارقة عقب التدريب الختامي، ولن يشارك في التدريبات المصابون مبارك بوصوفة وسيف المقبالي.