العنبري: «الملك» قادر على تخطي «حامل اللقب»

علي معالي (الشارقة)

أكد عبدالعزيز العنبري، مدرب فريق الشارقة، أهمية مباراة الجزيرة لكونها بمثابة بوابة استعادة الفريق للنتائج الإيجابية مرة أخرى، بعد الكبوة التي طالت «الملك» في اللقاء الأخير ضد الوحدة.

وقال العنبري: «لدى فريقي رغبة كبيرة في العودة للنتائج الإيجابية بعد خسارة الوحدة الأخيرة، ولا توجد غيابات بالفريق حالياً، وسيتم الدفع بالثنائي العائد، سواء سيوار بيناريس أو شاهين عبدالرحمن في الوقت المناسب من المباراة، وأتمنى أن يقدم كل منهما العطاء المطلوب وقت الدفع به بحسب حاجة الفريق والمباراة نفسها».

وأضاف: «مباراة الوحدة كانت ضد فريق هو الأفضل، وافتقدنا للاعب الذي يستطيع السيطرة على الكرة في وسط الملعب، وتحريك العناصر في أرض المباراة، وهي نقطة ليست سهلة، خاصة وأن المنافس لعب بكل عناصره، وكانت مجريات المباراة ضد مصلحتنا خاصة عندما دخل مرمانا هدف سريع في البداية، وبعد المباراة تحدثت مع اللاعبين مبدياً الرضا عن حالتهم».

وتابع: «بعد مباراة الوحدة تم تدارك بعض الأمور وأصبح اللاعبون يعرفونها جيداً، ومباراة الجزيرة هي أمام حامل لقب البطولة ونتوقعها مباراة صعبة لوجود عناصر مهمة من مواطنين وأجانب، ولكن ثقتي كبيرة في عناصر فريقي».

وعن خطورة الجزيرة يقول العنبري: «المنافس منظم في مراكزه، وعلينا الحذر الكبير من هجمات الفريق المرتدة، ولابد من أن نلعب بتوازن كبير، وأن يكون الشق الدفاعي لفريقي منظمة».

وعن محمد إبراهيم يقول: «هذا اللاعب قدم مباراة جيدة ضد الوحدة، وكانت لديه فرصة للتسجيل، ولعب بشكل جيد دفاعياً وهجومياً، ومسؤولية خسارة الوحدة أتحملها أنا كمدرب».