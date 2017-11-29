محروس: يجب بذل كل جهد لتجاوز «المتصدر»

مراد المصري (دبي)

أكد السوري نزار محروس، مدرب حتا، أن فريقه بحاجة ليكون في يومه وكامل تركيزه وأن يبذل كل جهده من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتجاوز الوصل متصدر الترتيب يوم غدٍ في دوري الخليج العربي.

وأوضح المدرب أن حتا قدم أداء تصاعدياً، بغض النظر عن النتائج منذ مواجهة الشارقة، وقال: باستثناء مباراة النصر، قدمنا صورة مختلفة وأداء أفضل في بقية المباريات، ويجب أن نستثمر الأمر فيما تبقى من مباريات، وفوزنا على الظفرة مهم لكننا ما زلنا في مناطق الخطر، وعلينا أن نقدم المزيد وسط تنافس مجموعة من الفرق في هذه المراكز.

وكشف المدرب عن مواصلة غياب السوري عمرو الميداني عن المباراة المقبلة بداعي الإصابة التي تجددت له، فيما سيقوم ببعض التغييرات الطفيفة على التشكيلة بحسب احتياجات المباراة. واعتبر محروس أن أجانب الوصل يصنعون الفارق لديه، لكن الفريق ككل يقدم أداء يحترم وما يتحقق بفضل الجهد الجماعي، وهو ما يأخذه بعين الاعتبار قبل المواجهة الصعبة معهم.