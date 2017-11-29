ريجيكامب: مواجهة غدٍ هي «الأصعب» وتسبب لنا «الضغط»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الروماني ريجيكامب، مدرب الوحدة، أن مباراة فريقه مع عجمان غداً بالجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، هي الأصعب، خاصة أنها الأخيرة له قبل توقف المسابقة بعد تأجيل لقاء الفريق أمام الجزيرة في بالجولة الأخيرة من الدور الأول، وهو ما يجعل أي نتيجة غير الفوز تقود لتراجع الفريق عن مركزه الحالي.

وقال ريجيكامب: هناك ضغط على الفريق بسبب هذا الوضع، بالإضافة إلى غياب لاعبين مهمين، ومع هذه الظروف فإن استعداداتنا جيدة، وقد قمنا بتحليل أداء المنافس ونعرف جيداً نقاط القوة والضعف فيه، وهو يلعب بجماعية وقدم مستويات كبيرة، وقد تعادل مع الوصل في الجولة السابقة، فضلاً عن أن معظم أهدافه من ركلات حرة ومهاجمه بكاري كونية خطير، خاصة عندما يأني من الخلف، لكن الوحدة فريق كبير وقادر على الفوز بأي مباراة.

وبسؤال عن هل سيلجأ لتغيير طريقة لعبه، قال ريجيكامب: المباراة الوحيدة التي اعتمدنا فيها على محورين كانت أمام الإمارات، وهي الوحيدة التي صنع فيها المنافس فرصاً كثيرة، لذلك لن ألجأ لتغيير الطريقة المعتادة للفريق، صحيح هناك غيابات مؤثرة مثل جوجاك، لكن هناك البديل القادر على القيام بدور اللاعب نفسه مثل الشحي أو خالد باوزير.

وتابع: الأهم بالنسبة لي أن يقوم الفريق بالدور الدفاعي كمجموعة مثلما يقوم بالدور الهجومي، وأنا مطمئن أن لاعبي الفريق يقومون بالمطلوب منهم، وسنحرص على العودة بالنقاط الثلاث من عجمان.

وأوضح مدرب الوحدة أن اللاعبين العائدين من الإصابة، مثل محمد العكبري وخليل إبراهيم، خارج حساباته في هذه المباراة، خاصة أن جاهزيتهم البدنية لم تكتمل بعد ويحتاجون المزيد من الوقت، وأن الفريق سيكون مكتملاً قبل لقاء الوصل في كأس الخليج العربي يوم 14 ديسمبر المقبل.