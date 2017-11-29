الرمادي: ندرك قوة المنافس وهدفنا نتيجة إيجابية

عجمان (الاتحاد)

أكد المصري أيمن الرمادي، مدرب عجمان، أن فريقه جاهز تماماً للقاء الوحدة غداً، وقال: اللقاء سيكون صعباً بلا شك كونه أمام أحد أهم فرق دورينا، من حيث القوة وامتلاك عناصر مميزة جداً، وهو فريق جدير بالاحترام، لهذا يدخل عجمان اللقاء وهو يدرك مدى قوة المنافس وخطورته، وسيلعب بطريقة متوازنة دفاعياً وهجومياً، ويسعى إلى الحصول على نقاط المباراة من أجل تحسين ترتيب الفريق في الجدول، وأوضح أن عجمان مكتمل الصفوف ولا توجد أي غيابات بعد عودة عبد الله مال الله وبكاري كونيه، وتمام شفاء عزيز بك حيدروف.

وعن غيابات فريق الوحدة قال الرمادي: نحن لاننظر إلى غيابات المنافس بقدر ما ننظر إلى جاهزية لاعبينا بصورة جيدة، وقدرتهم على تقديم مباراة تليق باسم الفريق، وبالطبع حينما يغيب أي لاعب في فريق الوحدة فهناك البديل الجاهز ولا أظن أن الوحدة يتأثر بغياب لاعب أو اثنين فلديه دكة احتياط قوية، وسوف نلعب أمامه بشعار احترام المنافس أولاً، واللعب بقوة وبشجاعة وتركيز وندية ثانياً من أجل تحقيق طموحات الفريق.

وأضاف الرمادي: استراتيجية عجمان للمباراتين الأخيرتين في الدور الأول أمام الوحدة وحتا، هي الحصول على النقاط كاملة، وهو حق مشروع لنا يعززه اللعب على أرضنا وبين جماهيرنا، لكن الأهم لدينا هو الاستمرار على الأداء الجيد وعدم التفريط في أي نقطة، حتى ننهي الدور الأول في منتصف الجدول تقريباً، ونأمل أن نوفق في تحقيق طموحنا.

وحول موقف الحارس علي الحوسني المعار من نادي الوحدة إلى صفوف عجمان هذا الموسم، وهل سيكون من ضمن تشكيلة «البرتقالي» أم أن هناك شرطاً بعدم اللعب أمام فريقه السابق، قال أود في هذه المناسبة أن أحيي إدارة فريق الوحدة التي تتعامل باحترافية في كل خطواتها، وحينما تمت إعارة الحوسني لم تكن هناك أية شروط، وبالتالي فسوف يتواجد الحارس الحوسني ضمن تشكيلة الفريق في مباراة غدٍ.