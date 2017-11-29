عمر عبد الرحمن: الأرقام لا تكذب وأستحق الترشح للمرة الثالثة

بانكوك (الاتحاد)

أكد عمر عبد الرحمن، لاعب المنتخب الوطني ونادي العين، سعادته بالترشح للمرة الثالثة على التوالي للقب أفضل لاعب في القارة، مشيراً إلى أن طموحاته بلا حدود وأنه فخور بهذا الإنجاز، ويتمنى أن يتوج باللقب مساء اليوم، كما يتمنى التوفيق لمنافسيه.

وعن غياب العين عن الألقاب القارية وخروج المنتخب الوطني من تصفيات المونديال وتأثير ذلك على فرص الفوز، قال: «الأمر لن يؤثر على ترشيحي؛ لأن الأرقام لا تكذب، وهي التي رشحتني بغض النظر عن عدم توفيق العين أو المنتخب هذا العام، والأرقام أيضاً هي التي منحتني الاستحقاق للترشح».

ورداً على استفسار عن الغياب عن الاحتراف الخارجي، قال: «لدينا مواهب تستحق ذلك، في غرب آسيا والمنطقة العربية، لكن أعتقد أن الأمر يحتاج لتسويق أفضل لتلك المهارات في الأندية الأوروبية، وطموحي تحقيق مزيد من الإنجازات مع العين والمنتخب».

من جانبه، قال السوري عمر خريبين المرشح للفوز بالجائزة: «أنا لا أفكر أبداً بالجوائز الفردية، بل أريد أن أحقق السعادة للجميع، وليس السعادة الذاتية التي تأتي من الألقاب الفردية».

وأضاف: «المنتخب السوري قدم مستويات جميلة، وقد بلغنا المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عندما واجهنا أستراليا في الملحق الآسيوي، وكذلك الأمر مع الهلال، حيث تأهلنا إلى نهائي دوري أبطال آسيا، صحيح أننا لم نحقق كامل طموحاتنا في نهاية الأمر، ولكن يجب أن نتقبل الخسارة كما نتقبل الفوز».

أما بخصوص عدم احتراف لاعبي غرب آسيا في أوروبا، فقال: «لاعبو غرب آسيا يقدمون مستويات عالية، ولهذا يترشحون دائماً من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، السؤال حول عدم احتراف لاعبي غرب آسيا في أوروبا يجب أن يوجه إلى الأندية الأوروبية، أعتقد أن المشكلة في التسويق، ومثلاً عمر عبدالرحمن ولاعبون آخرون يستحقون التواجد ليس فقط في أوروبا، بل في أفضل الأندية الأوروبية».