استياء إماراتي وسعودي من تعطيل نقل مباريات أنديتنا أمام قطر

معتز الشامي (بانكوك)

سادت حالة من الاستياء أروقة اجتماعات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاسيما على مستوى الوفدين الإماراتي والسعودي، بسبب عدم وضوح الصورة كاملة بشأن قرار المكتب التنفيذي للاتحاد القاري، الذي عطل المطلب المشترك بين الإمارات والسعودية، بنقل مباريات الأندية أمام أندية قطر إلى ملاعب محايدة.

واعتمد الاتحاد نصف التوصية التي صدرت من لجنة المسابقات فقط، بينما تم استبعاد النصف الآخر للتوصية، والذي كان يقضي بالموافقة على الملاعب المحايدة حال وجود موانع لإقامة المباريات على الملاعب الخاصة بالأندية نفسها.

وشهدت أروقة اجتماعات لجان الاتحاد القاري، تحركات قطرية «مشبوهة» قام بها ممثل قطر في المكتب التنفيذي الآسيوي، مستغلاً العلاقات القائمة بينه وبين ممثل إيران، لحشد تأييد أعضاء المكتب التنفيذي للموقف القطري، بينما تم طرح الأمر للتصويت بين الأعضاء على هامش اجتماع المكتب التنفيذي أمس.

وانسحب الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي، إلى جانب ممثل السعودية وقطر، وبقى علي كافشيان ممثل إيران، الذي أيد الموقف القطري بشدة وأقنع الأعضاء باتباع اللوائح والقوانين، مستغلاً الكلمة التي ألقاها رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو الذي حضر جزءاً من الاجتماع صباح أمس، والتي شدد خلالها على ضرورة اتباع اللوائح لمسألة إقامة المباريات بين الأندية والمنتخبات على ملاعب محايدة.