تجارة أبوظبي من الطائرات وسفن الفضاء ترتفع إلى 9.3 مليار درهم

أبوظبي (وام)

وصلت قيمة تجارة إمارة أبوظبي من الطائرات وسفن الفضاء وأجزائها إلى 9.3 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بحسب بيانات صادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي.

ولا تشمل القيمة التي يتضمنها رصد مركز الإحصاء عن هذا النوع من التجارة الصفقات التي أبرمتها أبوظبي، وسجلت من خلال منافذ دولة الإمارات الأخرى سواء أكانت بحرية أو برية أو جوية.

وتظهر البيانات أن قيمة واردات أبوظبي من الطائرات وسفن الفضاء بلغت في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2017 نحو 7 مليارات درهم مقارنة مع 8.8 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2016.

وتشكل قيمة الواردات المسجلة من هذه السلعة نحو 8% من إجمالي واردات الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام البالغة نحو 88 مليار درهم.

وعلى صعيد المعاد تصديره من هذه السلعة، وصل إجمالي القيمة إلى 2.19 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي بنمو نسبته 11% مقارنة مع 1.03 مليار درهم في فترة المقارنة، وبذلك استحوذت هذه التجارة على 14% من إجمالي تجارة إعادة التصدير لأبوظبي.