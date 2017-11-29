«إياتا» يختار «طيران الإمارات» لإطلاق لوائح نقل البضائع الخطرة

أبوظبي (الاتحاد)

اختار الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» شركة «طيران الإمارات» أول مشغلٍ لنسخة لوائح نقل البضائع الخطرة (DGR) المخصصة لحقيبة الطيران الإلكترونية (eFB). ويساعد تطبيق هذا الابتكار المميز في قمرة القيادة على تزويد الطاقم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بسلامة الركاب قبل انطلاق الرحلة وعلى متنها.

وتخضع جميع الشحنات لمعايير عالمية صارمة، بدءاً من الثلج الجاف وبطاريات الليثيوم وانتهاءً بأكثر السلع أو المواد تعقيداً. وتؤدي هذه اللوائح دوراً مهماً عبر مختلف أجزاء سلسلة توريد الشحن الجوي، حيث يضمن الاتحاد الدولي للنقل الجوي بفضل شراكته الوثيقة مع الحكومات حول العالم ومنظمة الطيران المدني الدولي، تقديم أحدث اللوائح المتاحة وبصيغٍ مصممة خصيصاً لتواكب مختلف مجالات سلسلة التوريد.

وينقل قطاع الشحن الجوي العالمي سنوياً 50 مليون طن من البضائع بقيمة 6.4 تريليون دولار.