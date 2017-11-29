دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي جولة عقارية وعدداً من ورش العمل. وكانت المحطة الأولى لهذه المبادرة في العاصمة الروسية موسكو يومي 24 و25 نوفمبر 2017، تليها العاصمة البريطانية لندن يومي 3 و4 ديسمبر.

وكان الهدف من المبادرة الترويج لـ«عقارات دبي» وشركات التطوير بين المستثمرين الروس والبريطانيين، خاصة أنهم يحتلون مكانة متقدمة على قائمة الجنسيات الأكثر إقبالاً على الاستثمار العقاري في دبي. وحظيت هذه الخطوة بدعم كبار المطورين في الإمارة للترويج لسوق العقارات في دبي، وتنظيم المزيد من الفعاليات المماثلة في وجهات مختلفة، كانت انطلاقتها من موسكو.

وتحظى العقارات الفاخرة في دبي بالإقبال من قبل المواطنين الروس؛ لما توفره لهم من أسعار منخفضة نسبياً، مقارنة بمدن أخرى حول العالم، مثل نيويورك وباريس وهونغ كونغ وسنغافورة. كما أن ما تتمتع به دبي من مناخ مشمس، وتوافر خطوط الطيران مع المدن الروسية الكبرى، فضلاً عن البنية التحتية القوية في مختلف المجالات بما في ذلك الصحة والنقل، وتوافر المرافق الترفيهية العديدة، تجعل من الإمارة الوجهة المفضلة للمواطنين الروس.

وقالت ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام ورئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري الذراع الاستثمارية لـ«أراضي دبي»: «لقد كانت عقارات دبي خياراً مفضلاً للمشترين من هذين البلدين، وبفضل العروض الحصرية التي نقوم بتوفيرها للفئات المستهدفة، بمن فيهم الشركات الاستثمارية والأثرياء والمشترون الأفراد، ومجموعات المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في العديد من الوحدات، والمؤسسات الاستثمارية، والمطورين والمؤسسات المالية التي تركز على الاستثمار في مجموعات من الوحدات، وتعتبر مثل هذه الخطوة فرصة فريدة للمطورين للتواصل مع الفئات المستهدفة».

وأكدت: «تتمتع دبي بموقع استراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتمتاز بثقافة عالمية ونمط حياة رائع؛ بفضل وجود أكثر من 209 جنسيات يستثمرون فيها، كما أن سوق دبي العقاري يواصل ازدهاره باستمرار، ويعتبر هذا هو الوقت الأفضل للاستثمار في دبي».

وأضافت : «تعتبر دبي وجهة جذابة للمستثمرين العقاريين في المملكة المتحدة، وتوفر لهم نمطاً حياتياً فاخراً وبنية تحتية عالمية المستوى، ودخلاً عالياً من الإيجار، وعائداً استثمارياً مرتفعاً وتتيح التمويل للمستثمرين الأجانب بنسبة تصل إلى 50%. ويحتل مواطنو المملكة المتحدة مكانة متقدمة على قائمة الجنسيات التي تقصد دبي لغرض السياحة، ويزور مستثمروها دبي كل عام، حيث يرتفع العدد بنسبة 10% سنوياً». من جهته، قال ماجد صقر المري، مدير أول إدارة الترويج العقاري في مركز تشجيع الاستثمار وإدارة الاستثمار العقاري الذراع الاستثمارية لـ«أراضي دبي»: «توفر العقارات في دبي أفضل عائدات للمستثمرين في العالم، من حيث زيادة القيمة والإيجار، كما يصل أكثر من 14 مليون زائر إلى دبي كل عام، بحثاً عن فرص التأجير قصيرة الأجل. ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد ليصل إلى 20 مليوناً بحلول عام 2020، بالتزامن مع (إكسبو 2020)».

يشار إلى أن المملكة المتحدة لا تعد موطنًا للمستثمرين البريطانيين فحسب، بل تستضيف أيضاً مجتمعاً قوياً من المستثمرين العرب والآسيويين.