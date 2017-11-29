أكبر مبيعات عبر الإنترنت لـ «أدوبي» في «الاثنين الافتراضي»

سان خوسيه (د ب أ)

أصدرت شركة البرمجيات وخدمات الإنترنت الأميركية «أدوبي» أمس، بيانات مبيعاتها في يوم التسوق العالمي عبر الإنترنت «الاثنين الافتراضي»، ومبيعاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع ككل. وتقدر الشركة مبيعات «الاثنين الافتراضي» برقم قياسي جديد، قدره 6.59 مليار دولار. بزيادة نسبتها 16.8% عن اليوم نفسه من العام الماضي.

بلغت المبيعات عبر الإنترنت في يوم «عيد الشكر»، يوم الخميس الماضي، 2.87 مليار دولار. بزيادة سنوية نسبتها 18.3%، في حين بلغت مبيعات «الجمعة البيضاء» يوم الجمعة الماضي 5.03 مليار دولار. بزيادة نسبتها 16.9% سنوياً. ووصل إجمالي مبيعات الإنترنت خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر الحالي إلى 13.03 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14.4% سنوياً.

وتتوقع الشركة أن يكون موسم التسوق للعام الحالي هو أول موسم في تاريخها يسجل مبيعات عبر الإنترنت تتجاوز 100 مليار دولار.