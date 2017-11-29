فيسبوك تتوسع في «الذكاء الصناعي»

سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت شركة فيسبوك: «إنها تعتزم التوسع في برنامج التعرف إلى الأنماط السلوكية، ليشمل دولاً أخرى، بعد نجاح تجارب في الولايات المتحدة للكشف عمن لديهم نوايا للانتحار».

وبدأت فيسبوك، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، بتجربة البرنامج في الولايات المتحدة في مارس الماضي، حيث بدأت بإجراء مسح تحليلي لنصوص المنشورات والتعليقات للبحث عن عبارات قد تنم عن الإقدام على الانتحار.

ولم تكشف فيسبوك تفاصيل فنية كثيرة عن البرنامج ولكنها قالت يوم الاثنين: «إن برنامجها يبحث عن عبارات دالة كأسئلة من قبيل «هل أنت بخير؟» و«كيف يمكنني أن أساعدك؟»». وحين يرصد البرنامج نزعة للانتحار فإنه ينبه فريقاً من العاملين في فيسبوك متخصصين في تولي مثل هذه التقارير. ويقدم النظام اقتراحات للشخص المعني أو لأصدقائه مثل خط للمساعدة الهاتفية. ويتصل موظفو فيسبوك أحياناً بالسلطات المحلية للتدخل.

وقال جاي روزن، نائب مدير إدارة المنتجات في شركة فيسبوك: «إن الشركة شرعت في التوسع في البرنامج بحيث يمتد خارج الولايات المتحدة بعد نجاح التجارب بها». وقالت فيسبوك: «إنها تحاول توفير موظفين متخصصين على مدار الساعة للاتصال بالسلطات المعنية باللغات المحلية».

وقال روزن: «عامل السرعة مهم. علينا أن نقدم المساعدة في الوقت المناسب». ولم يذكر روزن الدول الجاري طرح البرنامج بها، ولكنه قال: «إنه سيكون متاحاً في النهاية في مختلف أرجاء العالم عدا الاتحاد الأوروبي، بسبب حساسيات رفض التطرق إليها».