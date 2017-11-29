«التعاون الاقتصادي»: النمو يبلغ ذروته مع تباطؤ الاستثمار وتزايد الديون

باريس (رويترز)
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس: إن النمو الاقتصادي العالمي بصدد الوصول إلى أعلى مستوياته في ثماني سنوات العام المقبل، حيث تحد استثمارات غير مبشرة ومستويات الدين متزايدة الخطورة من مجال التحسن.
وقالت المنظمة في أحدث توقعاتها: إن الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو بواقع 3.6% هذا العام و3.7% العام المقبل، ثم 3.6% في 2019. ورفع منتدى السياسات، الذي يتخذ من باريس مقرا، تقديره للعام الحالي من 3.5% في توقعاته السابقة الصادرة في سبتمر الماضي، بينما أبقى على تصوره لعام 2018 بلا تغيير. وقالت كاثرين مان، كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، لـ «رويترز»: «تبدو الأمور جيدة حقاً الآن، ولكن إذا لم نشهد نشاطاً قوياً للقطاع الخاص وتجديدا لأرصدة رأس المال ورفعاً للأجور الحقيقية فلن نحافظ على معدلات النمو التي نراها اليوم».
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وفي سبتمبر الماضي، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي نمواً بواقع 2.1% هذا العام لمنطقة العملة الموحدة و1.9% العام المقبل. ورفعت المنظمة توقعاتها للولايات المتحدة بشكل طفيف متكهنة بنمو أكبر اقتصاد في العالم 2.2% هذا العام و2.5% في 2018. وقلصت المنظمة توقعاتها لنمو اليابان هذا العام إلى 1.5%، وتوقعت أن ينحسر النمو لاحقاً بعد استئناف تقليص الميزانية. وأبقت توقعها للعام المقبل عند 1.2% وتوقعت هبوط النمو إلى واحد بالمئة في 2019. وأبقت تقديراتها للصين بلا تغيير، حيث توقعت تباطؤ النمو من 6.8% هذا العام إلى 6.6% في 2018 و6.4 في 2019 بفعل تباطؤ الصادرات.