مرشح «المركزي» الأميركي يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة

واشنطن (د ب أ)
أبلغ عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي» الأميركي، جيروم باول، مجلس الشيوخ الأميركي أمس، أنه سوف «يبذل كل ما في وسعه» من أجل الوفاء بتفويض البنك المركزي لتعزيز الاستقرار الكامل للتوظيف والأسعار إذا تم تأكيد اختياره كرئيس للبنك المركزي.
وفي بيان افتتاحي، صدر قبل كلمته التي كانت مقررة أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ الساعة العاشرة صباحا أمس، تعهد باول بالحفاظ على «الموقف المستقل والمحايد» لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
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وأبقى البنك المركزي الأميركي هذا الشهر على سعر الفائدة القياسي لديه دون تغيير في نطاق مستهدف يتراوح بين 1% و1.25%. ووفقا للبيان، يقول باول، إن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يجب أن تحتفظ بـ«المرونة» للاستجابة للتطورات الاقتصادية. ويقول في البيان الافتتاحي: «يجب أن نكون مستعدين للرد بحزم وبقوة مناسبة على التهديدات الجديدة وغير المتوقعة التي تواجه الاستقرار المالي والازدهار الاقتصادي لبلادنا».
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وقال باول في البيان: «إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سوف «يواصل بحث السبل المناسبة لتخفيف الأعباء التنظيمية»، لا سيما على البنوك المجتمعية، مع الحفاظ على «إصلاحات جوهرية» مثل اختبارات الجهد وتخطيط القرارات «حتى تتمكن المصارف من توفير الائتمان للأسر والمشروعات بالشكل اللازم للحفاظ على الرخاء الاقتصادي»». ويحتاج باول للحصول على تأكيد من مجلس الشيوخ بالكامل قبل تعيينه في المنصب.