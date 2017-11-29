تقرير: الإمارات وجهة جاذبة لشركات الأغذية والمشروبات

دبي (الاتحاد)

لا يزال إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات يظهر نتائج محفزة في 2017، بحسب نسخة 2017 من تقرير «كي بي إم جي» للمأكولات والمشروبات، مؤكداً أن سمعة الإمارات المتألقة، باعتبارها الوجهة الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، شجعت عدداً متزايداً من السلاسل الغذائية المحلية والدولية لإقامة عملياتها في الدولة.

وأشار التقرير إلى أنه في حالة النظر إلى الزوار الليليين، فإن دبي تفوق نيويورك من حيث عدد المنافذ لكل مليون.

وأشار التقرير إلى أن نسبة 71% من المستهلكين ينفقون المبالغ نفسها أو أكثر على كل وجبة مقارنة بالعام الماضي.

وقال أنوراج باجباي، رئيس قطاع التجزئة في «كي بي إم جي»: «نشهد مستوى كبيراً من التفاؤل لدى كل المشغلين، والجميع يستعدون للاستفادة من ظروف السوق المحسنة، خاصة مع اقتراب انطلاق إكسبو 2020 وتنامي شعبية دبي كوجهة سياحية دولية».

وأضاف، أن المشغلين لا يزالون واثقين من تحقيق النمو، فقد توقع 82% تحقيق نمواً في أعمالهم على المدى المتوسط، خاصة مع اقتراب انطلاق «إكسبو 2020» المرتقب، الذي سيكون بمثابة محفز رئيس للقطاع.وفيما يتعلق بنوعية المطاعم، لا تزال مطاعم المأكولات السريعة والمطاعم الاعتيادية هي الأكثر تفضيلاً، خاصة داخل المراكز التجارية. وقد أشار 3 من 4 مستهلكين بأنهم يرتادون منافذ المأكولات والمشروبات داخل المراكز التجارية مرة واحدة على الأقل في الشهر.

كما أنّ الطفرة التي يشهدها قطاع المأكولات والمشروبات قد عززها ما يتم تقديمه من تسهيلات مريحة، حيث تستمر شعبية طلبات التوصيل في الصعود، حيث أشارت نسبة 43% من المشغلين بأنّ طلبات التوصيل تمثل ثلث أعمالهم بالمتوسط.

وأوضح 81% من المشاركين في الاستبيان أن العروض المميزة والصفقات أثرت على اختيارهم للمطاعم.

وقال باجباي: «أصبح المستهلكون في دولة الإمارات أكثر وعياً خلال 2017 أكثر من 2016. في الوقت الذي قد يتطلع فيه بعضهم إلى تجربة مطاعم مختلفة، فإنّ جودة المأكولات وتميز الخدمات هو ما يضمن ولاءهم. لقد أدرك المشغلون بأنه للبقاء في صدارة منافسة، فإنه يتعين عليهم النظر في الطرق المبتكرة للاستفادة من الأدوات المتاحة والمفاهيم الإبداعية والتقنيات التكنولوجية المتطورة لضمان المحافظة على اهتمام المستهلكين. علاوة على ذلك، يتوجب عليهم إعادة تقييم نماذج أعمالهم والبحث عن طرق لتقديم الخدمات بتكلفة معقولة.