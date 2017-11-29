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أول شبكة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

«فيوتشر أفيشن لاونج» تستقطب جهات حكومية وشركات عالمية
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تاريخ النشر: الأربعاء 29 نوفمبر 2017

دبي (الاتحاد)

رحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، بانضمام نخبة من الجهات الحكومية في إمارة دبي والشركات متعددة الجنسيات في قطاع الطيران إلى شبكة «فيوتشر أفيشن لاونج» التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هامش معرض دبي للطيران منتصف الشهر الجاري، استشرافاً لمستقبل قطاع الطيران في إمارة دبي، حيث تعد أول شبكة رقمية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع قطاع الطيران بكل فئاته والمنتسبين إليه.

وتهدف الشبكة المدعومة من «دافزا» إلى رسم مستقبل قطاع الطيران، وإلى خلق وتعزيز الحوار والتعاون بين الأفراد والشركات المتخصصة في مجال صناعة الطيران بدبي، ودفع القطاع نحو النمو والازدهار وزيادة مساهمته الاقتصادية.

وتستهدف «فيوتشر أفيشن لاونج» الجهات الحكومية، والشركات المتعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والهيئات الأكاديمية والخبراء في قطاع الطيران. حيث تسعى إلى تحفيز العمل المشترك والابتكار الجماعي وتعزيز دور المؤسسات والأفراد في تسريع وتيرة نمو قطاع الطيران ومساهمته في الناتج الإجمالي لإمارة دبي.

وجاءت «هيئة الطيران المدني»، و«مطارات دبي» في مقدمة الجهات الداعمة إلى الشبكة، وشملت العضويات الجديدة «إيرباص»، و«بوينج»، و«جنرال إلكتريك»، و«رولس – رويس»، و«تالس الشرق الأوسط»، و«باناسونيك أفيونيكس»، و«جيتيكس»، لتكون في مقدّمة الشركات التي انضمت إلى الشبكة التي بنيت على أحدث الحلول التقنية والرقمية من قبل الشريك التكنولوجي «أي بي أم»، مؤكدين جميعهم ثقتهم بالدور المحوري الذي تلعبه على مستوى قطاع الطيران في العالم.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن ثقته بهذه المبادرة، باعتبارها تشكّل إضافة نوعية على الصعد التشغيلية والمعرفية والتطويرية لقطاع الطيران، بما يصب في مصلحة توقعات بارتفاع حصة قطاع الطيران إلى 195 مليار درهم، أي ما يوازي 37.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي وتوفير نحو 745 ألف فرصة عمل في عام 2020. ... المزيد
     
 

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