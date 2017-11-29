«فيوتشر أفيشن لاونج» تستقطب جهات حكومية وشركات عالمية

دبي (الاتحاد)

رحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، بانضمام نخبة من الجهات الحكومية في إمارة دبي والشركات متعددة الجنسيات في قطاع الطيران إلى شبكة «فيوتشر أفيشن لاونج» التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هامش معرض دبي للطيران منتصف الشهر الجاري، استشرافاً لمستقبل قطاع الطيران في إمارة دبي، حيث تعد أول شبكة رقمية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع قطاع الطيران بكل فئاته والمنتسبين إليه.

وتهدف الشبكة المدعومة من «دافزا» إلى رسم مستقبل قطاع الطيران، وإلى خلق وتعزيز الحوار والتعاون بين الأفراد والشركات المتخصصة في مجال صناعة الطيران بدبي، ودفع القطاع نحو النمو والازدهار وزيادة مساهمته الاقتصادية.

وتستهدف «فيوتشر أفيشن لاونج» الجهات الحكومية، والشركات المتعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والهيئات الأكاديمية والخبراء في قطاع الطيران. حيث تسعى إلى تحفيز العمل المشترك والابتكار الجماعي وتعزيز دور المؤسسات والأفراد في تسريع وتيرة نمو قطاع الطيران ومساهمته في الناتج الإجمالي لإمارة دبي.

وجاءت «هيئة الطيران المدني»، و«مطارات دبي» في مقدمة الجهات الداعمة إلى الشبكة، وشملت العضويات الجديدة «إيرباص»، و«بوينج»، و«جنرال إلكتريك»، و«رولس – رويس»، و«تالس الشرق الأوسط»، و«باناسونيك أفيونيكس»، و«جيتيكس»، لتكون في مقدّمة الشركات التي انضمت إلى الشبكة التي بنيت على أحدث الحلول التقنية والرقمية من قبل الشريك التكنولوجي «أي بي أم»، مؤكدين جميعهم ثقتهم بالدور المحوري الذي تلعبه على مستوى قطاع الطيران في العالم.