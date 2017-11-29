«سوق أبوظبي»: مسيرة الاتحاد تشكل رحلة عمل وبناء

أبوظبي (الاتحاد)

أقام سوق أبوظبي للأوراق المالية احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 للدولة، حضر الحفل راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق، وغانم حمد الظاهري نائب الرئيس التنفيذي، وعبدالعزيز النعيمي مساعد الرئيس التنفيذي، ورؤساء الإدارات، ومديرو الأقسام وموظفو السوق كافة. وتم تزيين مقر السوق بعلم الإمارات وشعار الاحتفالات «روح الاتحاد».

وأكد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن مسيرة الاتحاد تشكل رحلة عمل وبناء مميزة ومهمة ومستمرة في تاريخ الدولة، وقف فيها الإماراتيون صفاً واحداً يتحدون الظروف في سبيل وحدتهم، لذا من الواجب علينا أن نذكر ما تم بناؤه وأن نحافظ عليه ونقدره.