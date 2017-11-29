«الموانئ والجمارك» تحتفل تحت شعار «دار زايد عطاء ونماء»

دبي (الاتحاد)

احتفلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والجهات التابعة لها«موانئ دبي العالمية، جمارك دبي، تراخيص، دبي التجارية، المنطقة الحرة لجبل على«جافزا»، وسلطة مدينة دبي الملاحية، باليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات، تحت شعار «دار زايد عطاء ونماء»، حضر الحفل مدراء الجهات التابعة للمؤسسة ونحو 1300 موظف.

وأقيم الحفل في منصة خاصة للاحتفال باليوم الوطني بميناء راشد مصحوبا بالأناشيد الوطنية والتراثية المعبرة عن اعتزاز أبناء الإمارات بوطنهم، وشملت الفعاليات المصاحبة للحفل القرية تراثية وعروض للخيول والصقور وعرضاً للحِرف والمشغولات اليدوية الإماراتية القديمة، وخيمة الحناء للموظفات، كما تضمن الاحتفال تقديم المأكولات الشعبية للحضور.