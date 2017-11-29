800 موظف يشاركون في احتفالات «اقتصادية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بمشاركة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، احتفالاً بهيجاً باليوم الوطني لدولة الإمارات الـ 46، شارك فيه أكثر من 800 موظف وموظفة، تقدمهم خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة، وهلال الكعبي أمين عام المجلس بالإنابة، وعدد من المديرين التنفيذيين من الجانبين.

بدأت فعاليات الاحتفال بتأدية النشيد الوطني للدولة، قام بعدها خليفة المنصوري مع كبار المسؤولين بالتقاط الصور التذكارية أمام النصب التذكاري لشعار روح الاتحاد عند مدخل خيمة الاحتفال، وذلك وسط أهازيج وأغاني فرقة العيالة التي نشرت البهجة والفرحة بين المشاركين كافة في الاحتفال.

وشاركت في الاحتفالات السيارات المتنقلة التي تم ترخيصها ضمن أنشطة رخصة تاجر أبوظبي، وذلك مساهمة منها مع مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة والذي قدم أشكال الدعم كافة لأصحاب رخصة أبوظبي من خلال تسهيل نشاطهم التجاري على مستوى الإمارة.

وفي جانب من الاحتفال، شارك مركز زايد للرعاية الإنسانية وشؤون القصر بتقديم فقرة لأصحاب الهمم، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية المتنوعة لمدرسة المنارة وبنك المعلومات للإمارات السبع.

وبهذه المناسبة، قال معالي سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن مظاهر الاحتفالات التي تعم الدولة كل عام في هذه المناسبة الوطنية المتجددة تعكس روح الولاء والانتماء لوطننا وقيادتها الرشيدة. وأعرب عن سعادته بتلاحم ورغبة أبناء هذا الوطن ومشاعرهم الوطنية الجياشة.