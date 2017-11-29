«المالية» تحتفل في أبوظبي ودبي

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة المالية في مقريها بإمارتي أبوظبي ودبي، احتفالها السنوي بمناسبة اليوم الوطني الـ46 لتتيح الفرصة أمام كل موظفيها بالمشاركة والتعبير عن ولائهم وانتمائهم. وعقدت الاحتفالات بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، ومريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية، وبمشاركة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، إلى جانب موظفي الوزارة والهيئة.

وقال الخوري: «حققت الإمارات في سنوات قليلة إنجازات عجزت عنها الدول المتقدمة، ولقد علا صرح إماراتنا في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والإنسانية، وعلى مختلف الأصعدة الإقليمية والعالمية، وستواصل هذه الدولة الغنية بشبابها وشعبها تعزيز مكانتها كمنارة للمحبة والتسامح في المنطقة والعالم».