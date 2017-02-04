أسعار النفط تواصل الصعود

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بفعل احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن كل الخيارات مطروحة في التعامل مع طهران، بعد أن أجرت تجربة صاروخية.

وقال محللون: «إن الأسعار تلقت الدعم أيضاً من تعليقات أدلى بها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بشأن خفض منتجي النفط للإنتاج، وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع أوبك».

وبحلول الساعة 10.50 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 30 سنتا إلى 56.86 دولار للبرميل، بعدما انخفضت 24 سنتاً إلى 56.56 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. ويتجه برنت صوب الارتفاع أكثر من اثنين في المئة هذا الأسبوع، وهي أول زيادة أسبوعية كبيرة منذ بداية العام. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود شهر أقرب استحقاق 25 سنتاً إلى 53.79 دولار للبرميل، بعدما أغلق منخفضاً 34 سنتاً أمس الأول. وزاد الخام أكثر قليلاً من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع.