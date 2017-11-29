«الاقتصاد» تبدأ حملة لمراقبة تخفيضات «اليوم الوطني»

بسام عبدالسميع (أبوظبي)
بدأت وزارة الاقتصاد، أمس، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة، تنفيذ حملات رقابية موسعة ومكثفة في الأسواق المحلية، لمراقبة عروض تخفيضات الاحتفال باليوم الوطني الـ46 للدولة، مؤكدة أن هذا الإجراء يستهدف التحقق من تلك العروض، ومنع أي محاولات لاستغلال المستهلكين، مشددة على مخالفة وتغريم المحال بصورة فورية في حال ثبوت رفع الأسعار استغلالاً لارتفاع الطلب من جانب المستهلكين.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، في تصريحات صحفية أمس: «تواصل الوزارة مراقبة سوق سلع ومستلزمات الاحتفال باليوم الوطني، ضمن حملة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل الموافق الثاني من ديسمبر 2017».
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ويستقبل المركز الشكاوى من مختلف مناطق الدولة من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً يومياً، ويتم تحويل الشكوى إلى الدائرة المختصة في الإمارة محل الشكوى، ويتم التعامل معها خلال 48 ساعة من إبلاغ الشاكي.
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وأفاد بأن عمليات التفتيش والمتابعة للأسواق، تشمل مختلف القطاعات، بما فيها منافذ بيع مستلزمات الزينة الخاصة باليوم الوطني، لضمان التزام المنافذ بتعليمات الوزارة، بمنع أي زيادات غير مبررة أو مبالغ فيها في الأسعار، بنسب تفوق أسعار مثيلاتها في الأسواق.