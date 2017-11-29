«الشارقة الإسلامي» يطلق خدمة «سامسونج باي» لعملائه

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن توفير خدمة «سامسونج باي» للدفع الإلكتروني على بطاقاته الإئتمانية وبطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مسبقاً، من خلال حملة ترويجية تستمر حتى الثالث عشر من يناير 2018، يتيح المصرف من خلالها لعملائه فرص ربح 67 جهاز سامسونج جالاكسي S8+، ويمنحهم 10 فرص للربح عن كل بطاقة من مصرف الشارقة الإسلامي يتم تسجيلها، و5 فرص للربح عن كل معاملة تتم باستخدام خدمة «سامسونج باي»، وذلك بهدف تشجيع العملاء على استخدام هذه الخدمة الجديدة، وسيتم السحب على الجوائز في 30 يناير 2018.

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «يسعدنا إطلاق«سامسونج باي»Samsung Pay)) على بطاقات مصرف الشارقة الإسلامي ماستركارد™ لتعزيز الدفع عن طريق بطاقات المصرف دون الحاجة لإبراز البطاقة وتوفير منصة رقمية جديدة لعملائنا لإجراء دفعات بصورة بسيطة وسهلة وآمنة»

وقال نبيل أبو علوان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف «يلتزم مصرف الشارقة الإسلامي بتقديم أحدث التقنيات في مجال الخدمات المصرفية لعملائه الكرام».

وأضاف، «تعد شراكتنا مع سامسونج نقطة تحول هامة في استراتيجيتنا المصرفية الرقمية، ونحن فخورون بأن نكون أول مصرف إسلامي في الشرق الأوسط لتقديم حلول الدفع عبر هذه المنصة دون الحاجة لإبراز البطاقة البلاستيكية».

وأضاف «سيتمكن حاملو بطاقات مصرف الشارقة الإسلامي من بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات المدفوعة مسبقاً من الاستفادة من هذه التكنولوجيا الجديدة والسهلة الاستخدام والآمنة لجميع مدفوعاتهم تقريباً في نقاط البيع بالمحلات التجارية».