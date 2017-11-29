«أبوظبي لبناء السفن» تفوز بجائزتين

أبوظبي (الاتحاد)

فازت شركة أبوظبي لبناء السفن مؤخراً، بجائزتين بارزتين، تقديراً لتميز عملياتها والنجاحات التي حققتها، والتزامها بالمسؤولية المجتمعية للشركات.ونالت الشركة خلال الدورة الرابعة عشرة من جوائز «سيتريد» للقطاع البحري التي تغطي الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا «جائزة المشاريع» لمساهماتها البارزة في قطاع إصلاح وصيانة السفن بالمنطقة، كما تم تكريم الشركة خلال الدورة السنوية الرابعة لجوائز «ماريتيمز ستاندر» لجهودها المتميزة في مجال الاستدامة وتبني الممارسات الخضراء، وتوفير بيئة إيجابية بين موظفيها والمجتمع.

وقال الدكتور خالد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: «تفخر الشركة بجودة عملياتها والتزامها الدائم تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيراً إلى أن الشركة شهدت منذ تأسيسها تقدماً ملحوظاً من شركة لبناء وإصلاح السفن البحرية، إلى شركة عالمية المستوى تضم واحدة من أكثر منشآت الإنتاج والخدمات تطوراً من ناحية الكفاءة والتكنولوجيا ويجري تشغيلها بإشراف فريق مميز مع شبكة وكلاء عالمية متنامية».وأضاف «نحن نستعد للشروع بالمرحلة التالية من النمو، وستشكل هذه الإنجازات مصدر إلهام دائم لنا لاستكشاف حلول أكثر ابتكاراً وإبداعاً».

ويذكر أن الحوض العائم في ميناء زايد شهد نشاطاً كثيفاً خلال هذا العام، حيث حقق الحوض على مدى الأشهر الثلاثة الماضية معدل إشغال نسبته 100%، كما اكتسب الحوض العائم شهرة كبيرة على صعيد توفير فرص الأعمال التي استفاد منها ما لا يقل عن 25 من مزودي الخدمات من طرف ثالث، مما ساهم في توفير المزيد من فرص العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.