الشرهان في ضيافة «الاتحاد»

أبوظبي (الاتحاد)

زار الزميل سالم الشرهان المدير السابق لمكتب الجريدة برأس الخيمة، مقر الجريدة أمس، في إطار الاحتفالات بيوم الشهيد واليوم الوطني، حيث التقى محمد الحمادي رئيس التحرير، وتبادلا أطراف الحديث حول الطفرة الصحفية التي تعيشها الجريدة، وكذلك حالة النشوة التي تعم الدولة حالياً في ظل الاحتفال بالأيام الوطنية.

كما التقى الزميل كلاً من حمد الكعبي نائب رئيس التحرير، وإبراهيم العسم مدير التحرير، وسط حالة من الترحاب من جميع العاملين بالجريدة، إذ حرص حشد من الزملاء بكل الأقسام على استقباله والتقاط الصور التذكارية معه، والاطمئنان على صحته، كونه أحد العاملين القدامى الذين سطروا تاريخاً بالصحيفة.

من جانبه، قدم الشرهان الشكر إلى مسؤولي الجريدة، والتهنئة كذلك بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني، وأكد حرصه على الوجود في مثل هذه المناسبات الوطنية، التي تمثل حالة لدى المواطنين والمقيمين، قائلاً: أستغل الفرصة من حينٍ لآخر رغم ظروف مرضي للوجود مع زملائي، واستعادة ذكريات العمل بواحدة من الصحف الكبرى في المنطقة العربية، وأضاف: أعتز كثيراً بالعمل في «الاتحاد» التي تعد نموذجاً للمؤسسات العملاقة التي تضيف الكثير للعاملين بها.

الجدير بالذكر أن الزميل الشرهان بدأ بالجريدة صحفياً بقسم الرياضة، قبل أن يتولى إدارة مكتب رأس الخيمة، لكنه تعرض لمرض أعاقه عن استكمال مسيرته المهنية الناجحة، إلا أنه يحرص من آنٍ لآخر على زيارة الجريدة، والتقاء الزملاء لاستعادة الذكريات حول فترة عمله بـ«أبوظبي للإعلام».