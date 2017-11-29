أورمسبي يتصدر انطلاقة الموسم الجديد لـ «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

بدأ الموسم الجديد لـ «السباق إلى دبي» بنسخة 2018 للجولة الأوروبية للجولف، على وقع تتويج الأسترالي ويد أورمسبي بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة التي أقيمت برعاية موانئ دبي العالمية وطيران الإمارات.

وعقب النهاية المثيرة لموسم 2017 في بطولة موانئ دبي العالمية، انطلق الموسم الجديد بنفس الزخم والرغبة للتواجد في قائمة أفضل 60 لاعباً، والعودة مرة أخرى للبطولة الختامية في دبي العام المقبل.

ونجح أورمسبي الذي يبلغ 37 عاماً في الفوز باللقب ليكسب 333.330 نقطة وضعته على قمة ترتيب السباق إلى دبي، ليقطع الخطوة الأولى من أجل الظهور للمرة الثانية في عقارات جميرا للجولف نهاية الموسم، بعد أربع سنوات من أول مشاركة له.

وكان أورمسبي متأخراً بضربة واحدة عن الهندي شيف تشوراسيا في بداية الجولة الأخيرة من البطولة، ثم تأخر بأربع ضربات بعد تسع حفر. ومع ذلك فقد تشوراسيا سيطرته على الصدارة بعد إدخاله بوجي ثلاثية في الحفرة التاسعة لينتهز الأسترالي الفرصة وينقض على الصدارة.

جاء بالمركز الثاني 4 لاعبين أبرزهم الإسباني رافا كابريرا بيلو أحد اللاعبين المشاركين دائماً في البطولات التي تقام بالدولة، والأميركي جوليان سوري، والسويدي إليكساندر بروك، والأميركي بول بيترسون.

وحصد الإنجليزي تومي فليتوود، حامل لقب السباق إلى دبي، المركز السادس في البطولة، بعد تسجيله أربع جولات من دون أي بوجي، ليستمر بتقديم أداء طيب بعد ختام الموسم الرائع، وكسب الإنجليزي 70.000 نقطة ليبدأ الموسم الجديد بوصفه صاحب أفضل رصيد، مقارنة باللاعبين من الجنسية الأوروبية.

واستعاد الإسباني ميجيل أنخيل خيمينيز، البالغ من العمر 53 عاماً، ذاكرة أيام الشباب بعد تقديم جولة هائلة بمجموع 63 ضربة في المرحلة الأخيرة، ليحصل على المركز السابع مع الهندي تشوراسيا ليحصدا 51.600 نقطة. أما الإنجليزي جاستن روز، والذي فوت على نفسه لقب (السباق إلى دبي) بفارق ضئيل، فقد شارك المركز العاشر مع مجموعة من اللاعبين، ليحصل على 33.900 نقطة ويتواجد ضمن العشرة الأوائل في بداية الموسم الجديد.

يذكر أن الجولة الأوروبية للجولف تقام بدعم من دبي، حيث تحمل عنوان (السباق إلى دبي)، ويتنافس فيها اللاعبون في 47 دولة، وتقام في 26 دولة حول العالم يطوف فيها اسم دبي على مدار العام.