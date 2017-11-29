70 طالباً يزورون مقر نادي أبوظبي للصقارين

أبوظبي (الاتحاد)

زار 70 طالباً وطالبة من مدرسة هورايزون الخاصة مقر نادي أبوظبي للصقارين ضمن البرنامج التثقيفي التوعوي لرياضة الصيد بالصقور الذي أطلقه مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، والذي يقام خلال الفترة من نوفمبر 2017 لغاية أبريل 2018، بأهداف نشر مفاهيم الرياضات التراثية وأهميتها، وتعزيز مكانة رياضة الصيد بالصقور بين أجيال الحاضر والعمل على ترسيخها في وجدانهم.

وخلال الزيارة قدم نادي أبوظبي نبذة تعريفية للطلاب عن مهامه وأهمية رياضة الصيد بالصقور، كما تم عرض فيديو عن مقناص المغفور له تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومن ثم تعريف الطلبة بأجزاء وأقسام النادي، وغرف الصقور، والمسابقات التي ينظمها النادي خلال الموسم الرياضي، كمسابقات مهرجان الشيخ زايد التراثي للصيد بالصقور، ومسابقات مهرجان الظفرة للصيد بالصقور، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور.

ويشمل البرنامج زيارات تثقيفية وتوعوية لمدارس إمارة أبوظبي من قبل المجلس ونادي أبوظبي للصقارين لتقديم عرض شامل عن رياضة الصيد بالصقور وتوعية الأجيال بدورها وأهميتها في دعم مسيرة التراث الأصيل للإمارات.

وتأتي الخطوة في إطار حرص المجلس ونادي الصقارين للحفاظ على المكتسبات التي تحققت طوال السنوات الماضية والعمل بخطط منتظمة لزيادة نشر ثقافة الرياضة وتعزيز تفاعل طلبة المدارس بمفهومها والتركيز على توعية الأجيال بدور وأهمية الصيد بالصقور في الماضي والحاضر باعتبارها ركناً أصيلاً في مسيرة الرياضات التراثية.

حضر الزيارة، أحمد المصعبي ويوسف أرميلي ممثلاً لمجلس أبوظبي الرياضي، وعائشة المنصوري، وناصر الحمادي ممثلاً نادي أبوظبي للصقارين.