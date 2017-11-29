أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المشرفة على تنظيم بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، أكبر مسابقات الترايثلون في منطقة الشرق الأوسط، والجولة الافتتاحية للموسم العالمي 2018، عن تنظيم منافسات فئة الباراترايثلون لأصحاب الهمم، وذلك للمرة الأولى في البطولة، حيث تتاح الفرصة للرياضيين الهواة والمحترفين «أصحاب الهمم» للتنافس جنباً إلى جنب مع أبطال الباراترايثلون أمثال البريطاني آندي لويس، المتوّج بذهبية الألعاب البارالمبية في ريو 2016، والبطل المغربي محمد لهنة، صاحب برونزية ريو 2016.

وتقام منافسات الباراترايثلون 2 مارس على نفس المسار الذي يتنافس فيه المشاركون في الترايثلون من مختلف الفئات العمرية على جزيرة ياس، التي تم الإعلان مؤخراً عن اختيارها للمرة الثانية على التوالي لاستضافة البطولة الأهم من نوعها في المنطقة.

وقال البطل البارالامبي الذهبي آندي لويس: «يمثل إدراج الباراترايثلون ضمن بطولة أبوظبي خطوةً كبيرة لتعزيز مكانة وأهمية البطولة كحدث رياضي عالمي. وكون البطولة تشكل افتتاحية الموسم العالمي للعبة، فإن أبوظبي ستكون السبّاقة في ضم الباراترايثلون وفتح الباب أمام الجميع للمشاركة. وشخصياً أتطلع لزيارة أبوظبي وجزيرة ياس لكي أكون جزءاً من حدث رياضي مميز ورائع».

وبدأت المسيرة الرياضية العالمية للبطل البريطاني آندي لويس بعد تعرضه لحادث دراجة نارية أدى لبتر ساقه وعمره 16 عاماً. وشهدت مشاركاته المميزة في الباراترايثلون حول العالم تتويجه بالعديد من الميداليات والألقاب العالمية وذهبية الألعاب البارالمبية في ريو 2016. ونما حب لويس للترايثلون من متابعته لمنافسات الألعاب البارالمبية في لندن 2012، وهو الآن عضو في برنامج الأداء العالمي في بريطانيا ويواصل المشاركة في أبرز البطولات العالمية.