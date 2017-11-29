«المركزي»: التحويلات المالية للأفراد تنمو %18.3 في أكتوبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)
سجلت التحويلات المالية للأفراد عبر نظام التحويلات المالية بالدولة ارتفاعاً كبيراً بلغت قيمته 37.7 مليار درهم، بنمو نسبته 18.3% لتصل إلى 243.6 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة مع 205.9 مليار درهم في شهر سبتمبر 2017، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وزادت التحويلات المالية بين البنوك عبر نظام التحويلات المالية المعمول به بالدولة ارتفاعا بقيمة 99 مليار درهم تقريباً بنمو نسبته 18.4% لتصل قيمتها إلى 636 مليار درهم في أكتوبر 2017، مقارنة مع 537 مليار درهم في شهر سبتمبر الذي سبقه.
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وتعتبر معدلات النمو في قيمة التحويلات المالية بين البنوك هي الأعلى منذ شهر أغسطس 2016، بينما معدل نمو تحويلات الأفراد هو الأعلى منذ مارس 2017.
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