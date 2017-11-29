«المركزي»: التحويلات المالية للأفراد تنمو %18.3 في أكتوبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

سجلت التحويلات المالية للأفراد عبر نظام التحويلات المالية بالدولة ارتفاعاً كبيراً بلغت قيمته 37.7 مليار درهم، بنمو نسبته 18.3% لتصل إلى 243.6 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة مع 205.9 مليار درهم في شهر سبتمبر 2017، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

وزادت التحويلات المالية بين البنوك عبر نظام التحويلات المالية المعمول به بالدولة ارتفاعا بقيمة 99 مليار درهم تقريباً بنمو نسبته 18.4% لتصل قيمتها إلى 636 مليار درهم في أكتوبر 2017، مقارنة مع 537 مليار درهم في شهر سبتمبر الذي سبقه.

وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع كبير في مستويات السيولة المتوافرة لقطاعات الأعمال والشركات والبنوك والأفراد أيضا، ما ساهم في تسجل معدلات نمو مرتفعة في قيمة التحويلات المالية عبر نظام التحويلات في الدولة، سواء ما يتعلق بتحويلات الأفراد أو تحويلات البنوك.

وتعتبر معدلات النمو في قيمة التحويلات المالية بين البنوك هي الأعلى منذ شهر أغسطس 2016، بينما معدل نمو تحويلات الأفراد هو الأعلى منذ مارس 2017.