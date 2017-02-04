أميركيون يمنيون يغلقون متاجر احتجاجاً على حظر السفر



تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017 نيويورك (رويترز) أغلقت مئات المحال والمتاجر والمطاعم المملوكة لأميركيين من أصل يمني في نيويورك أبوابها لساعات أمس الأول فيما يقول منظمون إنه احتجاج على سياسات ترامب الخاصة بالهجرة. واضطر زبائن يعتمدون على تلك المتاجر لسد حاجاتهم اليومية من السلع الأساسية للبحث في أماكن أخرى لتناول الغداء بعد أن أغلق أكثر من ألف مكان أبوابه من وقت الظهيرة وحتى الثامنة مساء في خطوة منسقة بين جماعات مثل شبكة الجالية المسلمة والجالية اليمنية الأميركية. وقال سليمان العدي وهو عامل بأحد المحال في برونكس «نريد أن نبعث رسالة أننا هنا». وكانت هذه أول مرة يغلق المحل، الذي يعمل على مدار الساعة، أبوابه منذ بدء عمله قبل 9 أشهر.