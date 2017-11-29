لوتاه يشيد بنتائج بلدية دبي في دورة الشيخة هند لألعاب السيدات

دبي (الاتحاد)

أشاد المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، بدور المرأة العاملة في البلدية وجهودها في إبراز ورفع اسم البلدية في المحافل والمسابقات والأنشطة الرياضية المتنوعة، جاء ذلك خلال استقباله الموظفات الفائزات في دورة الشيخة لألعاب السيدات.

وقال موجهاً حديثه لهن: «سعيد بالإنجازات التي حققتموها، رفعتن اسم البلدية عالياً في المحافل الرياضية والمراكز التي حصلتن عليها بجد وجهد رياضي رائع، وقد حققتن كثيراً، أدعو كل موظفات البلدية أن يحذين حذوكن في ذلك ويحققن البطولات».

وشاركت بلدية دبي بـ 118 موظفة في النسخة الخامسة من الدورة، وحصدت البلدية المركز الأول كأفضل مؤسسة في عدد المشاركات، وحصلت على المركز الأول في بطولات تنس الطاولة والسباحة مواطنات، والمركز الثاني والثالث في بطولة السباحة للمقيمات، والمركز الثاني في بطولة ريشة الطائرة، والمركز الثاني في كرة اليد، وحصل فريق البولينج على المركز الثالث للفرق، وحصل على المركز الثاني في بطولة الدراجات الهوائية، كما حصدت الموظفة آمندا على لقب أفضل هداف لكرة اليد، وتم أيضاً كذلك تكريم اثنتين من أصحاب الهمم.

وشملت منافسات الدورة 10 ألعاب جماعية وفردية هي كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، الريشة الطائرة، البولينج، بالإضافة إلى الضيف الجديد على الدورة وهي رياضة كرة الطاولة.

وتم تخصيص فئات جديدة للتنافس هذا العام، حيث استحدثت فئة للمواطنات في رياضات السباحة، الدراجات الهوائية وسباق الطريق والشطرنج، وذلك لمنحهن الفرصة المتكافئة للتنافس في هذه الرياضات، خاصة بعد إضافة منتسبات القطاع الخاص للمنافسة، كما أقيمت جميع المنافسات خلال الفترة المسائية، حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.

وأعدت اللجنة برنامجاً تدريبياً يضم عدداً من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة للاعبات والمدربات والحكام في مختلف الرياضات خلال الفترة المقبلة، التي تستهدف منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى منتسبات القطاع الخاص الذي تمت إضافته مؤخراً إلى مجال المنافسة في الدورة.

ووصل عدد المشاركات في النسخة الماضية إلى 558 لاعبة من 25 مؤسسة من مختلف الهيئات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية، أي بزيادة 25% عن الأعوام الماضية في عدد اللاعبات والمؤسسات المشاركة.