18 ألف هدية في انتظار جماهير مضمار جبل علي

دبي (الاتحاد)

في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الـ46، يستضيف مضمار جبل علي بعد غد الجمعة سباق «ند الشبا»، ويتضمن الحفل مهرجاناً ضخماً يشتمل على العديد من الفقرات الشيقة والمفاجآت المثيرة.

أعلن عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس في قاعة المجلس في مضمار جبل علي«المضمار العائلي» بحضور ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وطلال الخاجة من بنك دبي التجاري، وباسم زكريا من الشعفار للاستثمار، وأحمد حسن السويدي من شركة اسكانا، ونيبال الشاكر من شركة سيرفيو، وأحمد محمد رمَّال من شركة الرمَّال الهندسية، وياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وتقدم الحلواني بالتهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني، وقال: «إدارة المضمار ستقوم بتوزيع 18000 هدية مجانية لجميع الحضور للمهرجان، بالإضافة إلى السحوبات على الجوائز الإلكترونية المقدمة من مضمار جبل علي والشركات المساندة، وأوضح أن المهرجان سيبدأ بمسيرة العالم التي ستطوف حلبة استعراض الخيول قبل بدء السباق مباشرة.

من جانبه، أكد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، استمرار إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «شادويل» و«شادويل فارم» و«ديرنزتاون استد» برعايتها لسباقات مضمار جبل علي، وابتدر حديثه بتقديم التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين، وقال: «رعاية السباقات في مضمار جبل نعتز بها وهي رافد قوة في إثراء العملية الرياضية، انطلاقاً من هذا المضمار الذي يعكس صورة حية ومشرقة لبلدنا العزيز».

ورحب الصايغ بمنى الشامسي المتخصصة في الأنظمة والتشريعات الرياضية في الفروسية، رئيسة لجنة المرأة للفروسية في دول مجلس التعاون، وقال إن حضورها يأتي في إطار استقطاب القيادات الشابة في مضمار جبل علي.

وأعرب ممثلو الشركات الراعية عن سعادتهم باستمرار الشراكة مع مضمار جبل علي، مضيفين بأنهم ملتزمون بهذه الرعاية التي تعتبر واجباً وطنياً، وتقدموا بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لإتاحته الفرصة لهم بالمشاركة والحضور عبر هذه السباقات.

ورصدت المؤسسات والشركات الراعية لسباق ند الشبا جوائز مالية للأشواط الستة، بلغت قيمتها الإجمالية 520 ألف درهم موزعة كالتالي: الشوط الأول برعاية «سيرفيو» 85 ألف درهم، ويقام الشوط الثاني برعاية «الشعفار للاستثمار»، وتبلغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم، وترعى «شادويل فارم» الشوط الثالث والرئيس في الحفل، وتبلغ قيمة جوائزه 110 آلاف درهم، وخصصت 70 ألف درهم للشوط الرابع برعاية «اسكانا»، و65 ألف درهم للشوط الخامس برعاية «الرمَّال الهندسية»، أما الشوط الختامي، فتبلغ قيمة جوائزه المالية 105 آلاف درهم برعاية برعاية «بنك دبي التجاري»، ورصدت 6000 درهم لمسابقة أفضل الخيول مظهراً برعاية بطولة دبي الدولية للجواد العربي، بواقع 1000 درهم في كل شوط.