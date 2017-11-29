منصة تفاعلية عالمية بدبي لرسم ملامح التحكيم في المستقبل

دبي (الاتحاد)

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق منصة لاستطلاع رأي أفراد المجتمع حول دستور محاكم المستقبل، وذلك بهدف إتاحة المجال للخبراء والمتخصصين في القانون وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ورواد الأعمال حول العالم لمشاركة آرائهم، و مقترحاتهم القواعد التي ستشكل الركيزة الأساسية لاتخاذ القرار، وحل النزاعات التجارية في المستقبل.

تم إطلاق المنصة تحت عنوان «المادة 40.000: القواعد الأساسية لمحاكم المستقبل» على هامش الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل 2017 ضمن الفعالية الخاصة التي تم خلالها الإعلان عن منتدى محاكم المستقبل، والذي تنظمه محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع مؤسسة دبي المستقبل.

ويرمز العنوان «المادة 40.000: القواعد الأساسية لمحاكم المستقبل» إلى 40 ألف كم بالساعة، وهي السرعة اللازمة للخروج من نطاق الغلاف الجوي، أي الخروج بالأحكام الجديدة عن النمط التقليدي في التحكيم والفصل في المنازعات التجارية والمالية.

وتتضمن المنصة تصوراً أولياً لمنظومة الحكم ومجموعة الأحكام المتنوعة والتي تم تصميمها لدعم شركات التكنولوجيا والابتكار والقطاعات الحديثة القائمة على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، كالذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها، كما تشمل استعراضاً لفرص الاستفادة من هذه التطبيقات في تعزيز أداء المحاكم في المستقبل، وفض النزاعات بطرق ذكية و بكفاءة عالية.

وقال مارك بير الرئيس التنفيذي المشارك أمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: «في حين أن محاكم المستقبل لا تزال في مرحلة التطوير، إلا أننا نستطيع أن نجزم بكل تأكيد بأنها ستحتل مكانة ريادية عالمية لكونها تراعي تنوع اللغات.