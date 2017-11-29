سباق يوم الشهيد للقدرة في ضيافة سيح السلم

محمد حسن (دبي)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في السابعة صباح اليوم، سباق يوم الشهيد المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كلم، بمشاركة أبرز فرسان وفارسات القدرة يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ضمن احتفالات الدولة بذكرى «يوم الشهيد»، والذي يصادف الثلاثين من نوفمبر كل عام، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون تخليداً ووفاء وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 3 مراحل، «الأولى» تم ترسيمها باللون الأصفر، وتبلغ مسافتها 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية، وتم ترسيمها باللون الأحمر 40 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 50 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، وتم ترسيمها باللون الأبيض.

وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي يتوجب على الفرسان والمدربين الالتزام بها، ومنها عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية ويسمح بالدخول لشخصين فقط، وسوف يتعرض للعقوبة كل من يحاول تأخير الخيل، ولا يسمح للطاقم المرافق التواجد في مداخل البوابة البيطرية، ويمنع استخدام العصا والمهماز واللجام الطويل جدا، ويجب عرض أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته السباق، وتمنع أيضاً الأطقم المرافقة في المحاور من اقتراب السيارات من الخيول، وكذلك القيام بأي عمل يزعج الخيول المشاركة أو يؤثر على أدائها، كما يمنع إعطاء الماء أو أي نوع من المساعدة من داخل السيارات.