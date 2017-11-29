الشارقة يلعب على البرونزية في «آسيوية اليد»

دبي (الاتحاد)

خسر فريق الشارقة أمام النجمة البحريني أمس، بفارق هدفين 29-27 في نصف النهائي من بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد المقامة حاليا بمدينة حيدر أباد الهندية، بعد مباراة قوية انتهى شوطها الأول بتقدم الفريق البحريني بفارق هدفين 17-15، ويلتقي فريق الشارقة مع الأهلي القطري الذي خسر أمام شقيقه الدحيل بنتيجة 26-31، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والفائز يحصل على الميدالية البرونزية، غدا الخميس، فيما يلتقي النجمة والدحيل على لقب البطولة في نفس اليوم.

وأبدى ناجي ربيعة المشرف على كرة اليد بالنادي رضاه عن المستوى الذي ظهر به الفريق في المباراة وقال: «لعبنا مباراة كبيرة ونهائي مبكر، وكنا الأقرب لحسم المباراة والتأهل للنهائي، ولكن مثل هذه المباريات لا يمكن أن تحسم إلا مع نهايتها في الوقت الذي قدم جميع لاعبي الفريق مستوى متميزاً، ونشكرهم على الأداء الذي أظهر اليد الإماراتية في صورة رائعة في المحفل الآسيوية».

وأضاف: الفرصة لازالت قائمة في تحقيق إنجاز في المباراة الأخيرة غدا أمام الأهلي القطري، والتي ستكون على الميدالية البرونزية، والأمل موجود، وسنطوي صفحة هذه المباراة، ونفكر في آخر لقاء لنا في البطولة، وسنحاول أن نترك بصمة إماراتية، لنؤكد أن اليد قادمة بقوة على الطريق، ولن نقف عن هذه البطولة، وسنكمل المشوار ونحاول مرة أخرى.