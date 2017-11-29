أبوظبي (الاتحاد)

‬أكد ‬معهد ‬المحللين ‬الماليين ‬المعتمدين، ‬خلال ‬مراسم ‬توقيع ‬مذكرة ‬تفاهم ‬للتعاون ‬مع ‬سوق ‬أبوظبي ‬العالمي أمس، ‬اعتزامه ‬افتتاح ‬مكتب ‬له ‬في ‬الشرق ‬الأوسط ‬في ‬عام ‬2018.

ويقوم معهد المحللين الماليين المعتمدين من خلال شراكة وثيقة الصلة مع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، بتأسيس حضوره الجديد لتطوير وتعزيز مهمته في قيادة مهنة الاستثمار من خلال إرساء أعلى معايير الأخلاقيات المهنية والتعليم والتميّز المهني لتحقيق الفائدة القصوى للمجتمع.

ويتعاون الطرفان معاً لاستكشاف مبادرات جديدة تعزز قدرات وكفاءات وخبرات العاملين في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك تطوير مبادرات تعليمية حول معايير الأداء الاستثماري العالمي GIPS‬ وميثاق ‬السلوك ‬المهني ‬لمديري ‬الأصول‭ (‬AMC‭) ‬الذي ‬يحدد ‬المسؤوليات ‬الأخلاقية ‬والمهنية ‬للشركات «‬المديرين» ‬التي ‬تدير ‬الأصول ‬نيابة ‬عن ‬العملاء.

ويؤكد التعاون بين معهد المحللين الماليين المعتمدين وسوق أبوظبي العالمي التزام الطرفين في المساهمة بتطوير مركز دولي متميز للمعرفة في الشرق الأوسط وخارجه.