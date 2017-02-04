دعوى قضائية: حظر السفر فيه تمييز ضد المسلمين



تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017 واشنطن (رويترز) اتهم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دعوى قضائية بانتهاك الحرية الدينية لبعض مواطني سبع دول أصدر قرارا مؤقتا بمنع أبنائها من دخول الولايات المتحدة. ووفقا لوثائق المحكمة فقد أقام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الدعوى أمس الأول أمام محكمة اتحادية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا نيابة عن ثلاثة طلاب لديهم تأشيرة وأحدهم يمني غادر الولايات المتحدة ولا يستطيع العودة. وهذه دعوى جماعية أقيمت بالنيابة عن أفراد يعيشون أو عاشوا في الولايات المتحدة وتنحدر أصولهم من الدول السبع ذات الأغلبية المسلمة التي منع ترامب مواطنيها بشكل مؤقت من دخول الولايات المتحدة مع بعض الاستثناءات.