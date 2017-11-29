الإمارات تحرز ذهبية السرعة للفرق في مونديال المظلات

رضا سليم (دبي)

حقق منتخبنا الوطني الميدالية الذهبية للفرق في مسابقة السرعة ببطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء التي انطلقت أمس، بنادي سكاي دايف دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 99 قافزاً يمثلون 25 دولة،

جاءت صدارة منتخبنا بعد تنافس مثير مع منتخبات أميركا وروسيا وإيطاليا، وحقق منتخبنا رصيدا قدره 812.735 نقطة، وجاء في المركز الثاني المنتخب الأميركي وحصد الميدالية الفضية، مسجلا 766.422 نقطة، والمنتخب الروسي ثالثا ونال الميدالية البرونزية وسجل 744.937 نقطة، فيما جاء المنتخب الإيطالي رابعا برصيد 725.321 نقطة.

على صعيد الفردي، تصدر الأميركي نيك المتسابقين، واستحق الميدالية الذهبية بعد أن حقق مجموع نقاط قدرها 287.514 نقطة، وجاء مواطنه كرات بانثوليو في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية بعد أن حقق 285.717 نقطة، وحل في المركز الثالث الفرنسي سيدريك ذيماريوس ونال الميدالية البرونزية برصيد 279.086 نقطة، واحتل المركز الرابع الروسي سيرجي ريمانيوس برصيد 275.698 نقطة.

وجاء لاعبو منتخبنا الوطني في المراكز من الخامس وحتى السابع على التوالي، حيث جاء كورنييللا ميهاي في المركز الخامس برصيد 274.15 نقطة، ثم محمد باقر سادسا برصيد 270.819 نقطة، وعبد الباري القبيسي سابعا برصيد 267.766 نقطة.