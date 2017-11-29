الهيئة الاتحادية للضرائب توضح خطوات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

أبوظبي (الاتحاد)

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى ضرورة الإسراع في التسجيل لضريبة القيمة المضافة، لتجنب مخاطر عدم التسجيل قبل الأول من يناير 2018، حيث يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375.000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، وتعتبر التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص، ولم يصدر نص صريح بإعفائها، إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.

التسجيل في النظام متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب على مدار الساعة، حيث يتعين على الخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني، ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، وإنشاء حساب من خلال الضغط على «التسجيل»، وبعد الحصول على إيميل التحقق من العنوان الإلكتروني، يتم الضغط على «تسجيل دخول» إلى الخدمات الإلكترونية للتسجيل.

وأكدت الهيئة ضرورة تحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة، والحرص على إدخالها بشكلٍ صحيح في طلب التسجيل، حيث يتعين على المسجل إرفاق عددٍ من المستندات لإتمام عملية التسجيل في النظام، بما فيها رخصة الأعمال أو الرخصة التجارية، وجواز السفر أو بطاقة الهوية في حال الإقامة في الدولة لكل من مدير الأعمال والمخول بالتوقيع، إلى جانب إثبات تخويل المدير/&rlm&rlm&rlm المخول بالتوقيع، ومنها على سبيل المثال عقد التأسيس أو وكالة عامة/&rlm&rlm&rlm خاصة مصدقة من الكاتب العدل).

وقد يتطلب إصدار رقم التسجيل الضريبي من «الهيئة» 20 يوم عمل أو أقل، وعليه يجب على الأعمال الإسراع بتقديم الطلبات، لتجنب مخاطر التأخير التي قد تنتج عنها غرامات إدارية.