هيوز: لن نبالغ في التركيز على «صلاح»

لندن (رويترز)

قال مارك هيوز، مدرب ستوك سيتي: إن فريقه عليه توخي الحذر من هجوم ليفربول المليء بالمواهب، وليس التركيز فقط على محمد صلاح متصدر هدافي الدوري الإنجليزي، عندما يلتقي الفريقان اليوم.

وأحرز صلاح 15 هدفاً في 20 مباراة مع فريق المدرب يورجن كلوب بجميع المسابقات هذا الموسم، بما في ذلك الهدف الافتتاحي في التعادل 1-1 مع تشيلسي باستاد أنفيلد السبت الماضي لكن هيوز يشعر بقلق أكبر حيال الإيقاع السريع لأسلوب لعب ليفربول، الذي ساهم خط هجومه في 25 هدفاً في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم.

وأبلغ هيوز الصحفيين: نواجه لاعباً في أفضل فترات مسيرته مع ليفربول وهو محمد صلاح. يمتلك قدرات عالية وعلى الأخص السرعة، وأضاف: لكن لا يجب أن نبالغ في الاهتمام بلاعب واحد، لأنهم يمتلكون لاعبين في كل أرجاء الملعب بوسعهم إحراز الأهداف، يجب أن نبطل مفعولهم في مباراة اليوم.

وتابع: في ظل طريقة لعبهم التي تعتمد على الإيقاع السريع والضغط من الأمام، يتعرض المدافعون في بعض الأحيان لمواقف صعبة، بعض الناس سيترجمون ذلك على أنه دفاع سيئ، لكن في أغلب الوقت لن يكون كذلك. وبعد هزيمته 2-1 أمام كريستال بالاس يوم السبت، أصبح ستوك في المركز 15 برصيد 13 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط فقط على منطقة الهبوط. واعترف هيوز بأن أخطاء ساذجة كلفت ستوك الكثير هذا الموسم، لكنه لا يزال يأمل في العودة للنصف الأول من الجدول.ومضى قائلاً: أعتقد أننا لعبنا جيداً يوم السبت، لكن بكل وضوح الأهداف هي التي تحدد ما فعلنا في ذلك اليوم. يجب أن نزيل هذه الأخطاء.